Empoli Tennis, la squadra al femminile passa il turno nell'Open invernale

Percorso netto della squadra femminile dell'Empoli Tennis School nel campionato invernale Open di 1a Divisione. Le ragazze allenate da Manilo Baggiani, maestro del circolo in viale delle Olimpiadi, hanno in sostanza centrato il passaggio del turno con tre vittorie di fila e salendo pertanto a quota 6 in graduatoria. Dopo il 3-0 esterno inflitto al Tc Pisa nella giornata d'apertura, Eleonora Beduini, Giulia Barsotti e Franca Ciampalini hanno prima regolato 2-1 in casa l'At San Vincenzo di Aurora e Asia Lotti, e poi si sono aggiudicate 3-0 il match in trasferta col Tc Livorno di Alice Spagnoli, Ginevra De Federicis, Sofia Bonsignori e Silvia Salvetti. Domenica 2 dicembre alle 10 a Vinci, dove le formazioni dell'E.T.S. disputano le gare interne, le giocatrici empolesi vorranno battere anche le atlete del Tc Rignano sull'Arno, seconde in classifica con 4 punti, per sigillare il primato. Invece, nel campionato regionale indoor maschile di 3a Categoria lim. 3.4, il team biancazzurro ha perso 2-1 sul campo dell'Asd Poggetto. Benché Vittorio e Francesco Cioni, Matteo Mazzanti e Federico Beduini siano stati superati dagli avversari fiorentini Francesco Rostagno, Jacopo Forcelli e Andrea Basso, la loro squadra può ancora accedere alla fase seguente grazie al successo nel turno inaugurale sul Ct Paolo Ciampi di Prato. Decisiva sarà la partita fissata per sabato 1 dicembre alle 15 a Vinci col Tennis Mediterraneo di Pisa.

Fonte: Empoli Tennis School

