Il Duomo di Massa accoglierà le esequie di Andrea Manfredi, 26enne morto nel disastro aereo di Giacarta in Indonesia lo scorso 29 ottobre, per i funerali. Sabato 1 dicembre si terrà la cerimonia alle 15. Per il rientro era stata necessaria l'identificazione della salma. Il giorno di sabato sarà proclamato il lutto cittadino, con rinvio di manifestazioni previste.

