Incidente lungo la via Pisana a Fucecchio, disagi al traffico

Ha causato un forte rallentamento del traffico un incidente avvenuto lungo la sp11 'via Pisana' a Fucecchio, tra la rotatoria di Pieve a Ripoli e l'autovelox all'incrocio con via Giordano. Sul posto la polizia municipale dell'Unione e due ambulanze, una della Pubblica assistenza di Santa Croce e una della Misericordia di Fucecchio. A scontrarsi una Mercedes con un furgone. Il fatto è stato classificato come codice verde, quindi i feriti hanno subìto danni di lieve entità. Si consiglia di percorrere strade alternative per aggirare il luogo dell'incidente.

