Sarah Caverni cresciuta nella Canottieri Limite conquista il Campionato Italiano

A San Giorgio di Nogaro sulla distanza dei 6.000 mt conquista il Campionato Italiano nel due senza under 23.

Sarah è cresciuta nella Canottieri Limite e si allena tuttora sotto la guida del tecnico Borsini tutti i giorni, salvo quando deve provare l'equipaggio con la Canottieri Arno Pisa, società per la quale gareggia attualmente.

Per Sarah il sodalizio Bianco Celeste dove ha iniziato a remare è il primo punto di riferimento come importante è il legame che c'è con la Società e soprattutto con il suo allenatore Renzo Borsini.

Detto questo per la Limite è un successo solo il fatto di avere cresciuto un atleta come Sarah che oltre chiaramente ai tanti ottimi risultati agonistici riporta in Società quel sano rapporto atleta allenatore che la Canottieri e fiera di avere.

Maglia azzurra dal 2014 con la conquista di due Campionati Europei da capovoga nel quattro senza e un bronzo Mondiale è pluri-medagliata ai Campionati Italiani.

Da tutta la Canottieri Limite arrivano le congratulazioni per la conquista in questo fine settimana del suo quarto titolo italiano.



