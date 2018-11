Scontri G7 Esteri a Lucca, 33 indagati a processo

Sono 33 su 37 gli indagati rinviati a giudizio per gli scontri di Porta San Jacopo a Lucca, durante il G7 dei ministri degli esteri. I restanti 4 sono stati prosciolti. In quella giornata ci fu un lancio di petardi contro polizia e carabinieri per sfondare il cordone di sicurezza. Black bloc si mischiarono nella folla di manifestanti. Il bilancio dei feriti fu di 6 membri delle forze dell'ordine. I reati contestati sono lesioni e resistenza aggravate e pubblico ufficiale. Presenti tra i manifestanti sotto indagine anche attivisti dei centri sociali del Centro Italia e anche di Cosenza. Per il processo si dovrà aspettare aprile 2019.

