Var Group diventa partner della Fiorentina

Var Group, leader nei servizi per l’innovazione ICT delle imprese italiane, con 10.000 clienti e 1600 collaboratori su tutto il territorio nazionale, si lega ad ACF Fiorentina fino al giugno 2022, stringendo una partnership strategica.

Da oltre 40 anni Var Group affianca le imprese nella scelta delle strategie più innovative per promuoverne la competitività, accompagnando gli imprenditori e realizzando insieme a loro progetti innovativi fondamentali per competere a livello internazionale.

A partire dalla gara con la Juventus il brand Var Group sarà presente sul materiale che i calciatori e lo staff tecnico utilizzeranno durante tutti gli allenamenti e nella fase di riscaldamento in occasione delle gare ufficiali.

Var Group sarà inoltre visibile col suo logo anche sul bordo campo del Centro Sportivo e sui LED dello stadio Artemio Franchi, oltre a essere protagonista di attivazioni innovative sui canali digital della Fiorentina.

Preparare la Fiorentina alle sfide del futuro è l’obiettivo comune di questa partnership, siglata proprio per affrontare il percorso di trasformazione digitale più importante nella storia della Fiorentina. Var Group sarà infatti Exclusive Digital Partner sul progetto di Digital Transformation in ambito web e digital marketing accompagnando la società viola in tutte le operazioni innovative e di evoluzione tecnologica.

“Siamo orgogliosi di questo accordo con la Fiorentina, una squadra importante con una grande storia – dichiara Francesca Moriani Amministratore Delegato di Var Group – Siamo legati dalla comune voglia di crescere nel panorama nazionale e di diffondere i tratti che ci rendono irripetibili: amiamo le sfide legate all’innovazione e siamo felici di viverle con la maglia viola”.

Il vicepresidente Gino Salica ha commentato così la stretta dell’accordo “Cercavamo un partner capace di comprendere la nostra unicità e di affiancarci nella rivoluzione tecnologica e digitale dei nostri canali. Var Group si è dimostrata l’azienda ideale con cui guidare il cambiamento e disegnare il nostro futuro, un’eccellenza del territorio a cui siamo lieti di legarci così a lungo”.

Var Group www.vargroup.it, con un fatturato di 290 milioni di euro al 30 aprile 2018, oltre 1.600 collaboratori e una presenza su tutto il territorio italiano grazie a 23 sedi capillarmente distribuite, è uno dei principali partner per l’innovazione del settore ICT. Sostiene la competitività delle imprese grazie al Made in Italy 4.0, una strategia che permette di cogliere i benefici della Digital Transformation, con offerte dedicate ai maggiori distretti del made in Italy come il Manufacturing, Food & Wine, Meccanica industriale, Automotive, Fashion, Furniture, Retail & Gdo. La proposta Var Group si rinnova quotidianamente grazie alla ricerca continua e alla stretta collaborazione con Start up e Poli Universitari. Le imprese si trovano di fronte a sfide sempre più complesse: devono poter contare su soluzioni innovative e specializzate. L’offerta Var Group trae la sua forza dalla profonda conoscenza dei processi aziendali e dall’integrazione di più elementi. È frutto del lavoro di Business Unit focalizzate nello sviluppo di Soluzioni tecnologiche, Managed & Security Services, Business & Industry Solutions, strategie digital e R&D.

Var Group appartiene al Gruppo Sesa S.p.A., operatore di riferimento in Italia nell’offerta di soluzioni IT a valore aggiunti per il segmento business. La società capogruppo Sesa S.p.A. è quotata sul segmento STAR del mercato MTA di Borsa Italiana.

Fonte: Var Group - Acf Fiorentina

