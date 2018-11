Controlli antincendio 'taroccati', arrestato vigile del fuoco

Un vigile del fuoco è stato arrestato perché accusato di aver rilasciato certificato antincendio in cambio di favori e di aver fatto assumere un familiare nella ditta ispezionata. L'indagine 'Fire' coordinata dalla procura di Massa ha portato alla misura cautelare per i reati di concussione, corruzione, falsità materiale, falsità ideologica, abuso d'ufficio, rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro. I fatti risalgono a un periodo compreso tra il 2013 e il 2017. I controlli contraffatti hanno portato rischio per cittadini in generale: è stato fatto l'esempio dell'incendio di un deposito per trattamento rifiuti ad Aulla o inadempienza come per il Teatro Guglielmi di Massa.

