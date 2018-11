Lega a Empoli, gazebo dedicato alle elezioni 2019

Domani giovedì 29 novembre, con la presenza del Segretario Marco Cordone, la Lega Toscana-Salvini Premier Empolese Valdelsa, organizza a Empoli(FI) dalle ore 8,45 alle ore 12,45 un punto d'ascolto dei cittadini, presso l'ingresso del mercato di via Bisarnella, per costruire insieme alla gente, il programma per le Elezioni Comunali dell'anno prossimo. Vi sarà anche un banchino per prenotare il posto in pullman per la manifestazione di Roma con Matteo Salvini, del prossimo 8 dicembre.

Fonte: Lega Empolese Valdelsa

