Apritibiblioteca, si allunga l'orario della Fucini. Arrivano anche Playstation e tablet

Prende il via sabato 1 dicembre 2018 il nuovo orario di apertura al pubblico della Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli: “Apritibiblioteca”.

Un aumento che porterà a 72 le ore settimanali di servizio ai cittadini. La biblioteca, infatti, sarà aperta il martedì e il venerdì dalle 9 fino alle 23, mentre il sabato non solo la mattina, dalle 9 alle 13, ma anche il pomeriggio, dalle 15 alle 19.

Una biblioteca più a misura e a disposizione di tutti i cittadini: l’ampliamento dell’orario ne favorirà l’utilizzo come luogo di incontro e di studio e moltiplicherà l'organizzazione di iniziative, quali reading, spettacoli, letture, presentazioni di libri, concerti, oltre ad appuntamenti dedicati ai piccoli utenti con laboratori e momenti di promozione della lettura. Le iniziative saranno realizzate anche in collaborazione con le Associazioni del territorio.

PROGRAMMA INIZIATIVE SABATO 1 DICEMBRE - Si parte quindi con l’apertura pomeridiana di sabato 1 dicembre, e da qui prenderà il via un ricco calendario di appuntamenti. Per i più piccoli - La Sezione Ragazzi “L’isola del tesoro” organizza a partire dalle 15 “La biblioteca si mette in gioco”, un pomeriggio dedicato al gioco in tutte le sue forme.

Sabato verrà inaugurata la postazione per videogiocare con la PlayStation 3: in sezione ragazzi è stato allestito uno spazio dedicato dove i bambini e i ragazzi da 4 a 14 anni, previa autorizzazione del genitore, potranno videogiocare da soli o in compagnia, per massimo un turno al giorno della durata di 30 minuti.

I bambini potranno giocare gratuitamente con i videogiochi messi a disposizione dalla biblioteca, che propone una selezione iniziale di titoli sportivi o ispirati a cartoni animati Disney.

Per l’occasione inizierà anche la campagna “Fatti un regalo! Dona un videogioco alla tua biblioteca”: raccolta di giochi per PlayStation 3, anche usati, per l'allestimento dello scaffale videogiochi. Inoltre, verrà attivato anche il servizio consultazione in sede di IPad e tablet Android, per giocare con App e leggere libri interattivi. I bambini potranno altresì divertirsi a giocare con le nuove proposte per lo scaffale dedicato ai giochi in scatola.

Il pomeriggio proseguirà, poi, alle 16.30 con la presentazione del libro per bambini “Piccolo buio” di Sara Franci, la quale, scrittrice ed illustratrice, presenterà ai bambini il libro, mostrando loro come sono nate le illustrazioni. L’incontro è rivolto a bambini da 3 a 8 anni su prenotazione. L’autrice disegnerà direttamente sul suo Ipad e le immagini verranno proiettate sulla nuova lavagna luminosa della biblioteca.

Angela Ahrendts, top manager del colosso informatico Apple, presentando i nuovi prodotti ha citato pubblicamente Sara Franci nella convention mondiale del 30 ottobre a New York per aver utilizzato l'iPad in campo grafico per la realizzazione del libro. Al termine della presentazione si terrà un laboratorio creativo.

Per gli adulti – Alle 17 al Cenacolo degli Agostiniani si terrà un reading letterario “Donne fra passato e presente, letture che attraversano le epoche toccando generi letterari tra loro diversi”.

Letture di grande fascino, anche da testi poco noti, di cui protagonista è sempre una donna alla ricerca del proprio ruolo nel mondo. Non solo violenza di genere, ma anche una riflessione sulla dimensione femminile.

L’incontro, a cura di Andrea Giuntini e Benedetta Giuntini, è stato realizzato in collaborazione con l’Associazione culturale Quarto Spazio e si collega al progetto del film “Il domani di Laura”, dedicato al tema della violenza contro le donne, regia di Costantino Maiani. Progetto sostenuto dalle Fondazioni CR Firenze e Il Cuore si scioglie.

IL NUOVO ORARIO DELLA BIBLIOTECA DAL 1 DICEMBRE – Lunedì dalle 9 alle 21; Martedì dalle 9 alle 23; Mercoledì dalle 9 alle 21; Giovedì dalle 9 alle 21; Venerdì dalle 9 alle 23; Sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19. La domenica giorno di chiusura.

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI - 0571 757840 e 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

