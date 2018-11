Lavoratori Uil Fpl della Rsa Villa I Pitti a Signa in sciopero

Oggi 29 novembre 2018 i Lavoratori aderenti alla UIL FPL della Rsa Villa I Pitti a Signa sono scesi in sciopero per l'intera giornata.

Dalle ore 9.00 alle ore 10.00 hanno manifestato con estremo rispetto verso l'utenza ospitata, presso l'ingresso della Struttura, successivamente si è tenuto un presidio dinanzi al Comune di Signa e una delegazione di 10 lavoratori è stata ricevuta dal Sindaco di Signa Cristianini, e dall'Assessore Fossi.

I Delegati ed i lavoratori, assistiti da Beatrice Stanzani e Alessandro Bottai della UIL FPL Toscana hanno esposto al Sindaco le loro ragioni sia di carattere contrattuale, organizzativo e di approvvigionamento.

In particolare i lavoratori hanno protestato contro la "meccanizzazione" umana della somministrazione del vitto con procedure che vengono richieste agli operatori inconciliabili con l'umanità ed il rispetto verso ospiti fragili. L'igiene personale dovuta agli ospiti assume sempre più le sembianze di una catena di montaggio, trascurando quel rispetto e quella fragilità psicologica dovuta a tali ospiti. I lavoratori, sempre dinanzi al Sindaco si sono lamentati anche della scarsità di generi primari quali sapone, asciugamani, lenzuola essenziali in un ambiente dove si deve rispetto a persone che sono degenti.

Anche sotto il profilo contrattuale le anomalie sono tantissime: 14^ mensilità che viene rateizzata su 12 mesi - per far vedere che la retribuzione è più alta - , tantissime ore di ferie e permessi accumulati e non fruiti per volontà della Direzione, ferie, festivi, festività e permessi sono stati accumulati tutti insieme, particolare attenzione è stata dedicata alla turnazione del personale.

Il Sindaco, molto cordiale e gentile ma con la giusta fermezza ha affermato che vuole vedere chiaro su questa vicenda. Abbiamo reciprocamente concordato di fare il punto della situazione fra un mese.

Ringraziamo il Sindaco e l'Assessore Fossi per la gentile collaborazione.

Fonte: Uil Toscana - Ufficio Stampa

