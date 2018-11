Fa perdere le tracce di sé: ritrovato un 50enne in stato confusionale

I Vigili del fuoco del comando di Lucca sono intervenuti nel comune di Altopascio, in Via Martiri delle Foibe, per la ricerca di una persona dispersa, un uomo di 50 anni di nazionalità rumena.

A partire dalle 01:30 del mattino è stato attuato il piano di ricerca provinciale sotto l’egida della Prefettura ed è stato messo in campo il dispositivo di soccorso, costituito da Vigili del fuoco, Carabinieri e Protezione civile.

Sotto il coordinamento tecnico dell’UCL (Unità di Comando Locale) del Corpo Nazionale, squadre ordinarie, specialisti TAS (topografia applicata al soccorso) e unità cinofile hanno preso parte alla ricerca.

Durante il sorvolo effettuato dall’elicottero “Drago” del reparto volo di Arezzo, il personale ha individuato l'uomo in vita e in stato confusionale.

Una volta recuperato e affidato alle cure del personale medico del 118, alle 13:30 si è concluso l’intervento.

