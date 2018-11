Poggianti (Centrodestra) al mercato del giovedì: "Gli ambulanti meritano rispetto e sicurezza"

“Gli ambulanti del mercato di Empoli necessitano di rispetto e sicurezza, parole assenti nel vocabolario dell’Amministrazione Barnini. Troppi i venditori abusivi, troppi gli irregolari, insostenibili tutti i furti che ogni giovedì si verificano", sono queste le parole del consigliere del Centrodestra Andrea Poggianti che oggi era presente al mercato del giovedì di Empoli.

La visita è stata l'occasione per ascoltare la categoria degli ambulanti sul tema della sicurezza e della legalità: "C'è chi paga regolarmente - spiega Poggianti - una licenza e le tasse sulla spazzatura per vendere e chi si permette di fare quello che gli pare. La polizia municipale per colpa dell'Amministrazione non controlla e gli abusivi continuano a vendere". Poggianti ha anche sollevato il problema del nuovo stadio e del possibile spostamento del marcato che potrebbe essere "nefasto".

Infine il consigliere del Centrodestra ha presentato la sua mozione che prevede l'installazione di isole ecologiche che possano far fronte allo smaltimento della spazzatura del dopo-mercato del giovedì. Con Poggianti era presente Giuseppe Iacono, ambulante empolese e rappresentante locale di ASSIDEA, l’associazione maggiormente rappresentativa degli ambulanti empolesi.

"Felice che tutti coloro con i quali ho parlato ed il loro Responsabile ASSIDEA - spiega Poggianti -, abbiano condiviso la mia proposta per isole ecologiche per eliminare la spazzatura ed anche l’idea di un percorso partecipativo sul futuro del mercato in caso di realizzazione del nuovo stadio. Contro l’arroganza della sinistra inefficiente, il Centrodestra sarà sempre a fianco del cittadino”,

Posizioni concordi quelle di Giuseppe Iacono: "Ogni giovedì ci sono ambulanti abusivi, è una situazione ormai normale. Per quello che riguarda la nettezza urbana concordiamo con il consigliere Poggianti, noi facciamo la nostra parte mettendo insieme i sacchetti, ma basta un po' di vento e la spazzatura si sparge, ma non per colpa degli ambulanti. Sull'affare dello stadio siamo molto preoccupati: lo spostamento del mercato in una zona poco frequentata sarebbe un'ulteriore mazzata sugli ambulanti che già sono in crisi. Anche il possibile spostamento nella zona della Fiera è impossibile a causa del poco spazio a disposizione". Su questo ultimo punto il consigliere Poggianti ha annunciato la volontà di ascoltare gli ambulanti e concordare un progetto in comune.

