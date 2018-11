Riapre l'ufficio postale di Compiobbi, nuova sede rinnovata

Riapre domani venerdì 30 novembre, completamente rinnovato, l’ufficio postale di Compiobbi, in Piazza Etrusca.

La nuova sede, realizzata adottando le più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, è caratterizzata da arredi nuovi più funzionali e impianti di sicurezza all’avanguardia.

Nel nuovo ufficio postale sono presenti tre sportelli per tutte le operazioni, sia finanziarie sia postali; è stata realizzata una sala consulenza, dove personale qualificato è a disposizione per informazioni sui prodotti offerti da Poste Italiane.

Dopo il collaudo, che sarà effettuato nei prossimi giorni, sarà a disposizione della clientela, anche uno sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

L’ufficio postale di Piazza Etrusca osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Fiesole