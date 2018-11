Rimossa la discarica abusiva nella zona industriale di Sardina

Non è stato semplice, ma dopo aver messo allo stesso tavolo i proprietari dell’area in questione, il Comune è riuscito a far rimuovere la discarica abusiva che si era creata nella zona industriale di Sardina vicino a capannoni dismessi.

Una zona privata in cui incivili e malintenzionati hanno depositato con il passare del tempo rifiuti di ogni tipo e che è stata oggetto di molte segnalazioni. Naturalmente l’amministrazione era impossibilitata ad agire direttamente su un’area che non è di sua competenza, ma dopo aver emesso un’ordinanza per ripristinare la zona e cercato i proprietari è riuscita a fare in modo che si intervenisse rapidamente per rimuovere tutti i rifiuti presenti in loco.

La rimozione, le cui spese sono a carico dei proprietari dei capannoni e quindi non incidono sulle casse dell’ente e sulle tasche dei cittadini, è cominciata Giovedì 29 Novembre e terminerà nell’arco di due giorni. Presenti sul luogo dell’intervento anche l’Assessore all’Ambiente, Cristiano Alderigi, l’Assessore alla Sicurezza, Giuseppe Mannucci e una agente della Polizia Municipale di Calcinaia, Daria Magrini.

Rovistando nell’immondizia uno dei privati che si è fatto carico di seguire queste operazioni di ripristino (e che l’amministrazione ringrazia per la sua dedizione), ha trovato anche del materiale che potrebbe far risalire ad uno degli incivili che ha compiuto questi abbandoni e che, se venisse confermata la sua colpevolezza, sarà sanzionato pesantemente.

Al termine della ripulitura dell’area la Polizia Municipale di Calcinaia si è offerta di prestare delle videocamere di sorveglianza per riprendere eventuali trasgressori che decidessero di utilizzare nuovamente la zona come discarica e per comminargli un’infrazione che, in questo caso, avrebbe dei risvolti penalmente rilevanti. Un prestito, quello delle telecamere, che andrà avanti fino a quando i proprietari non provvederanno a recintare l’area e a chiuderla impedendo di fatto l’accesso ai malintenzionati.

Con la rimozione della discarica abusiva in Sardina, il Comune di Calcinaia, dimostra, ancora una volta, la sua particolare sensibilità in tema ambientale che ha portato il nostro paese a sperimentare la tariffazione puntuale e ad essere uno dei più virtuosi dell’intera Provincia di Pisa con una percentuale di differenziata che supera l’83% e con tariffe mediamente più basse dell’intero bacino Geofor.

Fonte: Comune di Calcinaia - Ufficio Stampa

