Il 2 dicembre barba e capelli gratis per i senza fissa dimora

"Invisibili, ma non per noi". Un taglio di capelli come regalo e come sollievo. Domenica 2 dicembre i barbieri professionisti dei 'Blues Barber' taglieranno gratuitamente i capelli e faranno la barba, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, ai senza fissa dimora che si presenteranno presso l'Albergo popolare di via della Chiesa 66. L'iniziativa nasce grazie all'Humanitas Firenze Nord, in collaborazione della Città Metropolitana e il Comune di Firenze.

"La nostra associazione di volontariato - spiega Claudio Massagli, dell'Humanitas Firenze Nord - svolge servizi prevalentemente di trasporto in emergenza e sociali. Da tempo volevamo proporre un’iniziativa che avesse al centro i senza tetto che spesso ci troviamo a soccorrere con le nostre ambulanze durante i mesi invernali. Ci siamo posti l’obiettivo di creare un’iniziativa che permettesse loro di riappropriarsi della propria identità attraverso gesti quotidiani, in un periodo particolare come il Natale". Perciò, prendendo spunto da analoghe iniziative d'Oltreoceano abbiamo proposto il progetto ai ragazzi dei 'Blues Barber' che si sono dichiarati subito entusiasti.

"Volentieri diamo il nostro supporto a questa bella iniziativa - dichiara Benedetta Albanese, consigliera della Città Metropolitana delegata alle Politiche sociali - Ci sembra anche un modo di avviarci al Natale con lo spirito giusto. Nella stagione fredda, spesso non solo per il clima, questo è un modo per far sentire in modo simpatico e fattivo la nostra vicinanza a chi per tanti motivi è in difficoltà ed è per strada. E' anche un incoraggiamento perché chi è senza fissa dimora, possa presto trovare un tetto e ricominciare".

