Botteghe e atelier aperte per i cittadini: parte In Labor a Scandicci

Come nasce un vaso in ceramica? E una borsa in pelle, piuttosto che un gioiello in argento o una lampada in ferro battuto?

A rispondere, da oggi e fino a domenica compresa, ci pensa “In LABor – Botteghe aperte”, l’iniziativa organizzata da CNA Firenze Area Scandicci-Lastra a Signa, con il patrocinio e il contributo del Comune di Scandicci e la collaborazione di ChiantIBanca Filiale Scandicci-Centro, Proloco San Vincenzo a Torri, Proloco Badia a Settimo e Humanitas.

Dieci tra laboratori artigiani e studi d’artista che aprono le loro porte per mostrare tutta la bellezza del Made in Italy. Sarà così possibile assistere alle varie fasi di lavorazioni di differenti prodotti (nastri e passamaneria, pelletteria, lampadari, appliques, lampade e complementi d’arredo in ferro battuto, graffiti, argenteria, ceramica, opere d’arte, pelletteria, quadri, borsette da sera di lusso, vetrate artistiche), visitare mostre e showroom, assistere a vere e proprie lezioni d’arte o osservare tecniche di disegno e pittura. Tutto gratuitamente: basta prenotarsi per tempo sul sito www.inlabor.it scegliendo la fascia oraria preferita.

A partecipare a questa seconda edizione di In LABor, che ha debuttato con successo la scorsa primavera (oltre 300 i visitatori): Arpass (nastri e passamaneria per arredamenti e pelletteria), Eurolampart (lampadari, appliques, lampade e complementi d’arredo in ferro battuto), Francesco Forconi in arte Skim (graffiti, pittura pop art, illustrazioni e grafica), Osvaldo Benvenuti (argenteria), Paolo Staccioli (ceramica e pittura), Sapaf (pelletteria), Sergio Tassi (pittura), Tiziano Bonanni (arti visive), Verniani (borsette da sera di lusso) e Vitrum Arte (vetrate artistiche).

Per info: 335 1737810 - inlabor@firenze.cna.it

Fonte: Cna Firenze

