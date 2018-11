Concerto gospel a sorpresa al Mercato Centrale di Firenze

Una bella sorpresa per tutte le persone che si trovavano a fare la spesa al Mercato Centrale. Complice un po’ il clima natalizio che si inizia a respirare, ma anche un’idea originale che ha “scaldato” i cuori di tutti. Si è trattato di un vero spettacolo ai quali commercianti e clienti non solo hanno assistito, ma hanno partecipato attivamente ballando e cantando insieme agli artisti del flash mob.

Un’improvvisazione fatta di voci intense, le cosiddette “voci nere”, accompagnate da suoni affascinanti e allegri. Una sensazione genuina e festosa in un clima che, improvvisamente, tra le botteghe, si è fatto caldo, nonostante le temperature rigide.

Questo è avvenuto grazie alla compagnia gospel “Light Gospel Choir” che hanno “improvvisato” un’ emozionante performance: i cantanti sono partiti dalle principali vie del mercato (via di Firenze, via di Fiesole) e camminando e cantando tra le botteghe storiche del Mercato Centrale, hanno coinvolto clienti e commercianti che, insieme a loro, accennavano movimenti come per ballare e canticchiavano insieme agli artisti che, con i sacchetti della spesa come normali avventori, facevano risuonare la loro voce in una sensazione di comunità che curiosamente si riuniva coinvolta da questa bellissima musica.

I cantanti “Light Gospel Choir” hanno attraversato le vie del mercato e hanno raggiunto l’area centrale del mercato per cantare tutti assieme il pezzo e continuando a emozionare un mercato, a quell’ora, affollatissimo.

L’iniziativa del flash mob gospel è stata organizzata e promossa dal Consorzio del Mercato Centrale di Firenze, insieme alla società di comunicazione di Firenze “Amaranto srl” e ha generato grande entusiasmo in una mattina davvero speciale al piano terra dello storico Mercato Centrale.

Fonte: Ufficio stampa

