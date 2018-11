Droga nelle mutande a Castelfiorentino, arrestato 19enne

Ieri mattina i carabinieri della Compagnia di Empoli hanno eseguito alcuni controlli in Castelfiorentino nei luoghi frequentati dai giovani, per contrastare lo spaccio e il consumo di stupefacenti tra i giovani. Sono stati impiegati i militari delle stazioni di Castelfiorentino, Gambassi Terme e dell’Aliquota Radiomobile.

Durante l’attività sono stati identificati circa 30 soggetti. All’uscita delle scuole, durante i controlli presso la stazione ferroviaria, è stato notato dai carabinieri un giovane che, senza zaino, si aggirava tra gli studenti in attesa del treno. Il giovane quando si è accorto della presenza degli uomini in divisa ha tentato di far perdere le proprie tracce scendendo dal binario nel sottopassaggio ma è stato immediatamente bloccato.

Durante la perquisizione, hanno rinvenuto nelle mutande 10 dosi di cocaina, per un totale di oltre 7 grammi. Nelle tasche anche 80 euro in contanti, verosimile provento dell’attività illecita. E.G., 19 kosovaro residente a Firenze, è stato arrestato e trasferito ai domiciliari. La droga e i contanti sono stati sequestrati.

