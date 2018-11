Efficientamento energetico degli immobili pubblici, il Comune ottiene il contributo regionale

Il Comune di Volterra riceverà un contributo regionale per l’efficientamento energetico degli immobili pubblici. E’ quanto emerge dalla graduatoria pubblicata dalla Regione Toscana che vede la città etrusca ottava su 243 domande pervenute. Il Progetto riceverà un finanziamento da 339.000 in un intervento da 566.000 euro con 127.000 euro che l’amministrazione comunale coprirà con un mutuo. «Ringrazio tutto l'Ufficio Tecnico per l'ottimo risultato – dichiara il sindaco di Volterra Marco Buselli -, che si unisce ai risultati di altri settori che in altri momenti ci hanno permesso di intercettare finanziamenti importanti. Senza la leva dei progetti, non potremmo riuscire a fare gli investimenti che servono alla nostra comunità. L'intervento, che a questo punto cercheremo di concretizzare a breve, è stato seguito dall'assessore alle Opere Pubbliche Massimo Fidi».

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio Stampa

