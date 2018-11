Esposizione Internazionale Felina, ad Arezzo oltre 500 gatti

C’è chi non resiste al buffo musetto degli Esotici, chi si lascia ammaliare dalla regalità dei Sacri di Birmania o chi cede al fascino unico degli Sphynx. A mettere tutti d’accordo ci pensa l'Esposizione Internazionale Felina in programma domani e domenica 2 dicembre ad Arezzo Fiere e Congressi (padiglione 5, via Lazzaro Spallanzani 23). Un grande appuntamento per gli amanti dei gatti che darà ai visitatori la possibilità di conoscere da vicino esemplari splendidi e rari di numerose razze.

Saranno infatti oltre 500 i gatti che, al seguito dei loro proprietari, arriveranno in città da tutta Italia ma anche da Svizzera, Polonia, Austria, Spagna e Francia. Tante le razze che si potranno ammirare, ognuna con le proprie peculiarità. Ci saranno i famosi Certosini, i gatti grigi dei monasteri francesi Chartreux, e i Blu di Russia, gli enigmatici gatti degli Zar, ma anche i Bengal con il loro favoloso mantello leopardato e i Maine Coon, i giganti americani dalle dimensioni imponenti e i Sacri di Birmania con i loro occhioni blu.

E ancora i Norvegesi delle Foreste, considerati i gatti sacri degli antichi vichinghi, i Ragdoll che significa “bambola di pezza” così chiamati per la loro indole dolce e mansueta. E poi i Persiani così eleganti con il loro pelo fluente, e gli Sphynx che invece de pelo sono privi, gli Esotici e i loro buffi musetti, i Siamesi coi i loro occhi a mandorla e gli Orientali, sinuosi e snelli. Insieme a loro non mancheranno, alcuni simpatici e coccoloni gatti di casa per una kermesse che si svolgerà all’insegna dell’amore e della passione per questo splendido felino domestico.

Tra gli appuntamenti in programma, ecco il Best in Show con la scelta dei migliori soggetti in assoluto. L’esposizione Internazionale Felina, Manifestazione ufficiale del libro genealogico del gatto di razza pregiata, sarà aperta al pubblico dalle 10 alle 18.30, sarà la manifestazione ufficiale del libro genealogico del Gatto di Razza Pregiata. Tutti i visitatori avranno in omaggio, fino ad esaurimento scorte, una borsa shopper, scatolette, crocchette e snack.

Fonte: Ufficio stampa

