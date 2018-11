Per la Festa della Toscana a Certaldo proclamato il nuovo 'sindaco dei ragazzi'

Si sono tenute oggi presso il Cinema Teatro Multisala Boccaccio le celebrazioni della Festa della Toscana 2018 con a tema “Toscana: di diversità virtù” caratterizzata quest’anno dall’hashtag #FestadellaToscana.

La giornata è iniziata con i saluti di Giuseppe Lombardo, Presidente del Consiglio Comunale di Certaldo, il professor Fiorenzo Li Volti, Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo di Certaldo e Suor Maria Teresa Paolazzi, Superiora dell’Istituto Paritario Maria SS. Bambina.

Successivamente sono intervenuti sul tema della giornata “Di diversità virtù” il professor Salvatore Palazzo, Governatore della Misericordia di Certaldo, Don Corso Guicciardini, Presidente dell’Opera Madonnina del Grappa, Don Vincenzo Russo, Amministratore dell’Opera Madonnina del Grappa, Lucia Palazzo, referente progetti accoglienza dell’Opera Madonnina del Grappa e la dottoressa Francesca Santomauro, SIMM e GrlS Toscana.

A conclusione degli interventi è stato presentato il progetto “Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza” promosso dall’insegnante Rita Grande, ed è stato proclamato il nuovo Consiglio dei Ragazzi per il 2018/19 con il giuramento da parte del neo Sindaco Andrea Fontanelli della 2^F. Il Sindaco Giacomo Cucini ha chiuso la giornata dedicata alle celebrazione della Festa della Toscana.

“Oggi è la festa della nostra Regione, un territorio al quale siamo orgogliosi di appartenere, non solo per la sua bellezza, per il benessere e lo sviluppo che qui abbiamo - ha spiegato il Sindaco Giacomo Cucini - , ma anche perchè, come hanno cantato i ragazzi, la Toscana è una terra forte in quanto è aperta alla diversità. Dobbiamo riscoprire il valore della persona, il valore e rispetto della diversità di ciascuno. Crediamo sia importante educare a conoscere gli altri senza pregiudizi, perché la conoscenza reale delle persone fa abbassare la soglia del conflitto e stimola alla collaborazione e arricchisce tutti noi”.

