Il nuovo monomarca Jimmy Choo conquista Firenze

Una grande icona del lusso prêt à porter ha scelto Firenze per aprire la quarta boutique monomarca italiana. Dopo Milano, Roma e Venezia, Jimmy Choo ha puntato sul prestigioso capoluogo fiorentino per il proprio piano di espansione commerciale. Il nuovo punto vendita del brand londinese di calzature e accessori, rilevato dal gruppo della Michael Kors Holding Limited per 1 miliardo di euro, è situato nel centro storico cittadino, nei pressi della maestosa cattedrale di Santa Maria del Fiore.

Il raffinato store di 30 metri quadrati, progettato in collaborazione con il Christian Lahoude Studio di New York, è un vero e proprio omaggio alla città di Dante. Lo spazio, caratterizzato da materiali pregiati come il marmo Breccia Medicea e da dettagli di design che rimandano alla nobile tradizione fiorentina, ospita l’intero mondo del marchio tanto amato dalle celebrities.

Il piano di espansione retail di Jimmy Choo mira ad arrivare a 250 negozi in tutto il mondo, con un fatturato che potrebbe, così facendo, sfiorare il miliardo di euro.

Nel frattempo, Joan Smalls, Lily Aldridge e Rosie Huntington-Whiteley, i volti della campagna marketing per la collezione A/I 2019, hanno contribuito alla crescita del ritorno d’immagine del marchio, il cui profilo Instagram conta oggi più di 9 milioni di follower.

La ricercata boutique fiorentina espone tutte le collezioni del brand, dalla piccola pelletteria alle scarpe, dalle borse ai profumi. Le shoes addicted avranno modo di apprezzare le nuove e attesissime Jimmy Choo autunno inverno 2018/2019. Décolleté, slip on, ankle boot, sandali invernali e stivali, improntati a un lusso femminile arricchito da metalli ed elementi preziosi come perle e dettagli gioiello. Ma per i fan dei tacchi vertiginosi, e non solo, c’è dell’altro. Come riportato in uno studio della piattaforma di shopping online Lyst , il marchio del creatore di scarpe malese ha reinterpretato i suoi iconici modelli per la speciale capsule collection Jimmy Choo x Mytheresa. Con prezzi che variano tra i 500 e i 900 euro, la collezione comprende 13 dei più iconici capi, tra cui le classiche Romy pump 85, declinate nel tessuto bon ton per eccellenza, il tweed.

Jimmy Choo sbarca così a Firenze e raggiunge quota 4 città in Italia. Quella operata dal prestigioso luxury brand è una scelta strategica, volta a occupare una delle più acclamate piazze della moda internazionale. Centro vitale del fashion business e della creatività, il capoluogo toscano ha il pregio di essere sede di alcuni tra i più gettonati corsi di formazione post-diploma e post-laurea del Belpaese. Il Polimoda di Firenze, apprezzato in tutto il mondo, ha raggiunto l’ambiziosa soglia di oltre 2000 studenti iscritti. L’istituto occupa il 5° posto nel settore Graduate Business della classifica delle migliori scuole di moda del mondo, pubblicata da The Business of Fashion, una realtà di riferimento per il settore. La città, inoltre, ospita ogni anno Pitti Uomo, attesissimo appuntamento che nell’ultima edizione ha richiamato a sé 1240 marchi, il 45% dei quali stranieri.

Simbolo della cultura e dell’arte, Firenze è una vetrina importante per tutta la moda italiana, il cui stile e la cui eleganza suscitano da sempre grande interesse e non smettono di conquistare i mercati internazionali.