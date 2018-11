Nevica a Empoli, è la magia del Natale: maxi installazioni e divertimento

Se non vedi il video, clicca qui

Fino al 6 gennaio Empoli avrà un nuovo volto, quello del Natale: questa sera, venerdì 30 novembre, Sant'Andrea patrono di Empoli, sono stati fatti ben due tagli del nastro per le maxi installazioni nel giro (piazza della Vittoria, piazza Farinata degli Uberti e piazzetta delle Stoviglie) per le attrazioni inaugurate dall'associazione Centro Storico in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Era presente anche il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani per celebrare Pietro Leopoldo, granduca di Toscana che sancì la fine della pena di morte nel primo Stato al mondo. Il sindaco Brenda Barnini e la sua amministrazione, le associazioni di categoria e tutti i commercianti hanno salutato la cittadinanza che è accorsa numerosa per vedere Empoli splendere di luce nuova.

L'ELENCO DELLE INSTALLAZIONI

ALBERO DEI SOGNI, Piazza della Vittoria, un albero che prende vita, illuminandosi con note magiche e luci emozionali.

TRENO DEI DESIDERI, Piazza della Vittoria, selfie station per grandi e piccini

STELLA COMETA LUMINOSA, Piazza Farinata degli Uberti, Stringht altezza 6 metri e lunghezza 20 mt

TENDA DA CIRCO e GIOSTRA A CAVALLI, Piazza Farinata degli Uberti, per chi ama la tradizione.

STELLE DI NATALE, Piazza Don Minzoni, stelle luminose con altezza 3 metri

RENNE DI BABBO NATALE, Largo Ragionieri

PALLA DI NATALE GIGANTE, Piazzetta delle Stoviglie, chi saprà rinunciare alla tentazione di entrarvi dentro per un selfie?

