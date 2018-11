Stress in emergenze, corso a Poggibonsi per soccorritori e forze dell'ordine

Da una proposta e con la collaborazione dell’Ispettore di Polizia di Stato Dott. Nicola Mencaglia, del Commissariato di Poggibonsi, la Misericordia di Poggibonsi organizza un corso di Psicofisiologia e gestione dello stress da eventi critici correlati al lavoro di Polizia e di Soccorritore in situazioni di emergenza destinato alle Forze dell’Ordine, Vigili del Fuoco, Infermieri e Medici del 118, e i Volontari delle Misericordie della provincia di Siena.

Il corso sarà tenuto dal Prof. Riccardo Fenici, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, medico, cardiologo, specialista di aritmie cardiache, Direttore del “Centro di Ricerca Interuniversitario BACPIC” presso l’Università Cattolica e Direttore Europeo della “Society for Police and Criminal Psychology, la prima e più importante istituzione internazionale nel settore della Psicologia di Polizia. Da quasi 50 anni, impegnato nello studio dei meccanismi causa di morte improvvisa, per la sua prevenzione e cura. In tale ambito, ha esteso l’attività di ricerca su adattamenti psicofisiologici ed effetti aritmogeni delle reazioni da stress acuto.

Da oltre 40 anni, “poliziotto nel cuore” collabora con molte istituzioni di polizia e militari, italiane ed estere, per lo studio dello stress da eventi critici, la sindrome da stress post traumatico e per la definizione di interventi preventivi atti a migliorare la resilienza (e la sopravvivenza) in servizio, mediante addestramento operativo realistico alla gestione di situazioni d’emergenza.

Sarà un momento importante di formazione e crescita per tutti i partecipanti, trattando temi delicati e allo stesso tempo fondamentali per chi si trova a fronteggiare momenti di stress, traumatici e momenti di forte tensione durante i quali non è in gioco solo la vita delle persone, ma anche di chi soccorre.

Solo con adeguati percorsi formativi e l’aggiornamento professionale di tutto il personale impegnato in eventi critici, è possibile far fronte in modo adeguato al maggior carico di rischi e pressioni a cui sono sottoposti, e il seminario del Prof. Fenici permette proprio al personale di dotarsi di strumenti idonei a svolgere la loro professione, dipendente o volontaria, senza cadere in condizioni patologiche e poter offrire alla popolazione un servizio sempre più attento alle sue esigenze e contestualizzate al momento storico che stiamo vivendo.

«Siamo orgogliosi di aver partecipato all'organizzazione di questo importante evento che si svolgerà proprio nella sede della Nostra Misericordia – dice il Governatore della Misericordia Gianfranco Lorini. Sarà una giornata di alta formazione con Nozioni di Stress, Strategie di “Coping” e Gestione del “Post” Evento Critico esposti da uno dei maggiori esperti nel settore, che renderanno più “forti” coloro che con dedizione ogni giorno sono al servizio della sicurezza e della salute di ogni cittadino. I Volontari spesso si trovano a dover fronteggiare situazioni difficili e stressanti, non solo per le persone che vanno a soccorrere, ma anche per loro stessi. Momenti formativi come questo – continua Lorini – li aiuteranno a svolgere al meglio la loro attività di soccorritori e a essere sempre più preparati sia da un punto di vista tecnico che psicologico. Per questo, convinto dell'ottima riuscita della giornata, ringrazio prima di tutto il Professor Fenici, l'Ispettore Nicola Mencaglia del Comando di Polizia di Poggibonsi e i Volontari che hanno lavorato per l'organizzazione dell'evento».

