Strings City, violoncello in Palazzo Medici Riccardi

'Strings City', il primo festival diffuso di musica a corde in Italia, approda in Palazzo Medici Riccardi, sabato 1 dicembre 2018, alle ore 14 e alle ore 16, con due concerti nella Sala Luca Giordano.

In due appuntamenti i migliori allievi delle classi di violoncello del Conservatorio si presenteranno a turno come solisti in brani tra i più popolari e suggestivi del repertorio per violoncello e orchestra, dove quest'ultima è composta di soli violoncelli per realizzare un insieme sonoro di forte impatto. Momenti virtuosistici si alternano ad altri più cantabili senza tralasciare il puro divertimento sonoro. L'esperienza è resa ancora più preziosa dalla collaborazione con Lorenzo Fuoco, I° Violino dei Cameristi del Maggio Musicale Fiorentino.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

