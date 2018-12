Derby a Montecatini per l'Use Computer Gross

Terzo derby consecutivo per l'Use Computer Gross. Dopo quello interno con San Miniato e quello di Cecina, la squadra di coach Giovanni Battista Bassi fa visita domenica a Montecatini (palla a due ore 18 al Pala Terme) con l'obiettivo di ripetere l'ottima prova, e si spera anche la vittoria, di domenica scorsa. .

La città di Montecatini fa da sempre rima col basket. La città termale, seppur con alti e bassi negli ultimi anni, vede infatti da sempre la palla a spicchi come uno sport che fa presa sulla gente e che, non a caso, ha il sopravvento anche sul calcio. Una tradizione che inizia nel lontano 1949 e che ha visto giocare nel Pala Terme la serie A1 e la Coppa Korac. La sfilata di giocatori di livello che hanno vestito la maglia rossoblù sarebbe lunga, citiamo quindi i due giocatori simbolo del basket montecatinese, ovvero Andrea Niccolai e Mario Boni. Dopo problemi societari e fallimenti che non è il caso di stare qui a ricordare, nel 2016 la Pallacanestro Monsummano (squadra di serie B che già la stagione precedente aveva giocato le proprie partite casalinghe al PalaTerme) annuncia il cambio di denominazione in Montecatiniterme Basketball, sancendo così il ritorno della squadra montecatinese nel panorama cestistico nazionale e giocando sempre ottime stagioni. L'attuale stagione si apre con l'arrivo sulla panchina di Alberto Tonfoni, già secondo allenatore sotto la gestione Barsotti, che prende il posto di Federico Campanella. Attualmente la squadra ha dieci punti in classifica ed è reduce dalla vittoria esterna ad Oleggio. Da segnalare, infine, che proprio a Montecatini è cresciuto ed ha giocato molti anni il biancorosso Gabriele Giarelli.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

