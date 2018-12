Snaitech, Fassina e Bersani sostengono la linea Fiom: interrogazione al Ministro Di Maio

Gli Onorevoli Stefano Fassina e Pier Luigi Bersani hanno fatto una interrogazione al Ministro dello Sviluppo economico e del lavoro Luigi Di Maio, a sostegno di quanto richiediamo come Fiom Cgil, affinché sia aperto uno specifico tavolo di trattativa presso il Ministero riguardo l’azienda Snaitech per capire quali strategie l’azienda intende portare avanti a seguito dell’acquisizione da parte di Playtech, gli investimenti, il futuro delle sedi nazionali e le garanzie occupazionali.

Nell’interrogazione viene evidenziato che ad ogni passaggio societario si sono registrati continui cambiamenti di strategia di basso profilo imprenditoriale come una diversa organizzazione del lavoro o politiche di riduzione di personale, il tutto al fine di rendere appetibili al mercato le azioni societarie. La Snaitech, recentemente citata in giudizio, voleva imporre a tutti i lavoratori il contratto del terziario disapplicando il contratto metalmeccanico attraverso un negoziato condotto con sindacati minoritari, cosa che li ha portati ad essere condannati per attività antisindacale. Gli onorevoli mettono in evidenza che lo Stato Italiano trae dal settore del gaming un importante gettito erariale e che può regolamentarlo subordinando il rilascio delle concessioni solo se queste rispondono all’interesse pubblico e della collettività. Viene quindi richiesto al Ministro di regolamentare il settore prevedendo il rilascio di nuove concessioni solo a fronte di precisi piani aziendali che garantiscono i diritti dei lavoratori ed il mantenimento dei livelli occupazionali.

Come Fiom continueremo nella nostra azione sindacale, rinnoveremo le Rsu e metteremo in campo ulteriori iniziative sindacali e legali al fine di creare le condizioni per uno sviluppo aziendale non solo fondato sui profitti aziendali, ma nell’interesse dei lavoratori, dei cittadini, visto la particolarità del settore, e di incrementi occupazionali.

Massimo Braccini, coordinatore nazionale Fiom Gruppo Snaitech

