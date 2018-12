Il Cammino, mostra di presepi a San Giovanni Valdarno

Ieri, sabato 1 dicembre 2018, a San Giovanni Valdarno (Arezzo) è stata inaugurata una mostra di presepi veramente singolare dal titolo "Il Cammino" organizzata e ideata dall'Associazione culturale "Natale nel Mondo".

XV Rassegna di presepi

"IL CAMMINO"

7^ Biennale d'Arte presepiale dedicata al "Cammino di Santiago"

Natività d'autore corredata da immagini del percorso

San Giovanni Valdarno (Arezzo)

Basilica S. Maria delle Grazie - piazza Masaccio

1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019

Il presidente Giuseppe D'Orsi afferma: "Perché il presepe e perché il "cammino". La mostra vuole far riflettere il visitatore sulla vita. La nostra esistenza ha due punti fondamentali e inevitabili: la nascita e la morte. Nel mezzo questo straordinario evento che è la vita. E cos'è la vita se non un cammino? E perchè quest'ultimo sia piacevole e sereno deve necessariamente essere un cammino condiviso con gli altri, proprio come il "Cammino di Santiago" Tutti i pellegrini ne ritornano entusiasti per aver riscoperto la gioia e l'essenzialità del farlo in compagnia per mettere in pratica la condivisione. Anche il Natale come il "cammino" esige una condivisione sta di fatto che s'interrompono tutte le attività lavorative per raccogliersi con la famiglia e condividere l'evento in compagnia".

