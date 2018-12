Chianciano presenta Salus et Aqua Festival al CosmoSenior

Dal 30 novembre al 2 dicembre 2018 al Palacongressi di Rimini si è svolto CosmoSenior, la prima manifestazione interamente dedicata all’universo dei senior, ai loro interessi, bisogni, stili di vita. Un mondo sempre più rilevante sul piano demografico, socialmente attivo e protagonista, oggi più di ieri, del tessuto familiare. Oltre 6.000 visitatori over 55 e over 65, provenienti da tutta Italia, hanno vissuto l’esperienza di un evento pensato per loro. Negli 11.000 metri quadri di esposizione per tre giorni si è parlato di alimentazione, wellness e stili di vita, turismo, sanità e salute, prevenzione e assistenza, servizi ed economia, tecnologia e sistemi di sicurezza di vita, e molto altro ancora. Presente a CosmoSenior anche Terme di Chianciano e Comune di Chianciano Terme. Il direttore delle Terme di Chianciano, Mauro Della Lena, ha presentato, nel corso di un seminario che si è svolto sabato 1° dicembre alle ore 17.00 presso la Sala dell’Arco del Palacongressi di Rimini, il Festival della salute, benessere, relax e divertimento che si terrà a Chianciano Terme dal 20 al 24 giugno 2019. Salus et Aqua Festival è un evento speciale che si svolgerà nella suggestiva cittadina toscana, dove la vacanza termale si coniugherà con le tante attività in programma: screening gratuiti, workshop, lezioni di cucina, gite, eventi ludici e di intrattenimento. Al Sindaco Andrea Marchetti, domenica 2 dicembre nel corso dell’Assemblea Nazionale Senior Italia e Fedecentri Anziani, è stato consegnato il premio per il progetto.

Fonte: Comune di Chianciano Terme

