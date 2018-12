Misericordie della Versilia ed Enel insieme nella gestione delle emergenze: ecco un protocollo

Misericordie della Versilia ed E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, insieme per la prevenzione e la gestione delle emergenze: sarà infatti firmato venerdì 7 dicembre il Protocollo di collaborazione in caso di emergenze elettriche con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione sia in materia di formazione e prevenzione connessa ai rischi elettrici sia in fase di emergenza che coinvolga il sistema elettrico.

Il coordinatore delle Misericordie Versilia Aldo Intaschi e il responsabile E-Distribuzione Zone Lucca, Massa, Pistoia, Prato Federico Selvatici illustreranno i contenuti del protocollo in occasione della firma, venerdì 7 dicembre alle ore 14, presso la sede della Misericordia di Lido di Camaiore, in via del Secco 81, nella sala conferenze al secondo piano. All’iniziativa interverrà anche il sindaco di Camaiore Alessandro Del Dotto, in rappresentanza dell’Unione dei Comuni della Versilia.

Fonte: Enel Italia srl

