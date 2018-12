Natale a Montespertoli tra mercatini, mostre, concerti e giochi

Concerti, laboratori, mostre, mercatini d'artigianato e tanto altro: quello di dicembre sarà un mese denso di eventi a Montespertoli, in vista del Natale 2018. Come ogni anno, tutto ruoterà intorno a piazza del Popolo, cuore pulsante del paese, in cui sarà allestito il tradizionale mercatino natalizio e si svolgeranno le principali iniziative. Inoltre, la biblioteca comunale effettuerà due aperture straordinarie e un laboratorio rivolto ai bambini, “Costruisco il mio albero di Natale”.

Mostra fotografica

Il primo appuntamento da segnare in agenda è quello dell'8 dicembre, giorno dell'Immacolata, quando verrà inaugurata la mostra “Popoli in movimento. Quando gli immigrati eravamo noi”, di Francesco Malavolta e dell’archivio della Fondazione Paolo Cresci, alle ore 10 presso il Loft19, sede del Circolo Fotografico FermoImmagine. Si tratta di una raccolta di fotografie sulla storia dell’emigrazione italiana, tratto dal più grande archivio esistente sul tema, nel quale sono raccolte decine di migliaia di documenti e fotografie sulla grande diaspora italiana. Nell'esposizione, gli scatti d'archivio sono affiancati da quelli realizzati in questi anni nel Mediterraneo dal fotografo Malavolta: un parallelismo tra “loro” e “noi”, tra gli emigrati dei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo e gli emigrati italiani della seconda metà dell’Ottocento. La mostra, visitabile fino al 5 gennaio, è allestita in due sedi diverse nella stessa via: al Loft19, in via Sonnino 19, e presso il centro culturale “Le Corti”, in via Sonnino 1. Aperture previste: al Loft19 nei tre week end 8/9, 15/16 e 22/23 dicembre con orario 10-12 16-18; all'auditorium del centro “Le Corti” sabato 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, gli altri sabati dalle 11 alle 13.

Musica e letteratura

Nel paese che diede i natali ad Amedeo Bassi non potevano mancare gli appuntamenti con la musica. Da qui a Natale, infatti, sono previste le ultime date della manifestazione “MoMu Montespertoli Musica”, edizione autunno-inverno. Sabato 8 all'interno del Museo Amedeo Bassi, in piazza Machiavelli 13 alle ore 17, si terrà il concerto di musica e danza a cura di Omega Musica, con la soprano Simonida Miletic e il pianista Alessandro Manetti che si esibiranno nelle arie di Verdi, Strauss, Puccini, Donizetti, Rossini, Gounod e Arditi. Domenica 9

alle ore 18 sul palco dell'auditorium de “I Lecci” andrà in scena lo spettacolo-concerto “E’ il mio cuore il paese più straziato - Dalle trincee alla alla grande guerra”, di Andrea Giuntini e Vincanto. Mentre venerdì 14 dicembre alle ore 21.30, sempre presso “I Lecci”, si terrà il Concerto di Natale della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”. Da ricordare, inoltre, gli ultimi due appuntamenti con la rassegna letteraria “Le Belle Letture”, che vedranno ospite la scrittrice Elena Stancanelli giovedì 13 alle ore 21 presso la biblioteca comunale “E. Balducci”, e poi l'evento speciale “Gianni Rodari per tutti!” fissato per sabato 22 alle ore 11 sempre in biblioteca.

Mercatino d'artigianato

Domenica 16 dicembre dalle ore 9 alle 19 in piazza del Popolo, Montespertoli è “Natale in piazza”, con il mercatino natalizio e tante altre iniziative come il “Lego day”, il “Selfie point” con Babbo Natale, le storie animate “A mille ce n'è”, l'estrazione della lotteria, le bolle di sapone di Mago Federico e la baby dance di Fata Giulia. Nel pomeriggio spazio a panettone, vin brulé e castagne.

Di seguito il calendario completo degli eventi natalizi a Montespertoli:

dall'8 dicembre al 5 gennaio

“POPOLI IN MOVIMENTO. QUANDO GLI IMMIGRATI ERAVAMO NOI”

ore 10 - presso il Loft19, in via Sonnino 19

Sabato 8 dicembre verrà inaugurata presso la sede del Circolo Fotografico FermoImmagine la mostra “Popoli in movimento. Quando gli immigrati eravamo noi”, di Francesco Malavolta e dell’archivio della Fondazione Paolo Cresci. La mostra sarà allestita presso il Loft19 e presso il centro culturale “Le Corti”. Aperture previste: al Loft19 nei tre week end 8/9, 15/16 e 22/23 dicembre con orario 10-12 16-18; all'auditorium del centro “Le Corti” sabato 8 dicembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, dal martedì al venerdì dalle 16 alle 19, gli altri sabati dalle 11 alle 13.

sabato 8 dicembre

COSTRUISCO IL MIO ALBERO DI NATALE

dalle ore 15.30 alle 18.30 - presso la biblioteca comunale "E. Balducci", via Sonnino 1

Proiezione del film “L'era glaciale 5: in rotta di collisione”, più il laboratorio. L'attività è rivolta ai bambini dai 4 agli 10 anni Il progetto si svolgerà presso la sezione ragazzi della biblioteca comunale di Montespertoli. Il laboratorio prevede l’iscrizione di un numero limitato di bambini: minimo 5 massimo 15 iscritti ed è gratuito. Le iscrizioni sono aperte e saranno effettuate presso la biblioteca comunale negli orari di apertura, oppure anche telefonicamente.

Per informazioni:

tel. 0571 600228 / 260 biblioteca@comune.montespertoli.fi.it

Sabato 8 dicembre

CONCERTO DI MUSICA E DANZA

ore 17 - presso il Museo Amedeo Bassi, in piazza Machiavelli 13

Concerto di musica e danza a cura di Omega Musica, con la soprano Simonida Miletic e il pianista Alessandro Manetti che si esibiranno nelle arie di Verdi, Strauss, Puccini, Donizetti, Rossini, Gounod e Arditi. Ingresso a offerta libera, l'incasso sarà devoluto all'associazione AmicodiValerio per la ricerca dei tumori all'encefalo nell'età infantile.

domenica 9 dicembre

MOMU MONTESPERTOLI MUSICA

ore 18 - presso l'auditorium de “I Lecci”, in via Lucardese 74 - Montespertoli

Per il festival A. Bassi Volumi, nell'ambito della rassegna MoMu Montespertoli Musica Autunno, in scena “E’ il mio cuore il paese più straziato - Dalle trincee alla alla grande guerra”, di Andrea Giuntini e Vincanto. Andrea Giuntini, voce recitante Ilaria Savini, voce Alessandro Cei, voce e chitarra Simone Faraoni, voce, fisarmonica e pianoforte

giovedì 13 dicembre

LE BELLE LETTURE

ore 21 - presso la biblioteca comunale “Ernesto Balducci”, via Sonnino 1 - Montespertoli

Incontro con la scrittrice Elena Stancanelli, letture di Rosanna Gentili.

venerdì 14 dicembre

CONCERTO DI NATALE

ore 21.30 - presso l'auditorium de “I Lecci”, in via Lucardese 74 - Montespertoli

Nell'ambito del MoMu Montespertoli Musica, concerto di Natale della Nuova Filarmonica “Amedeo Bassi”.

domenica 16 dicembre

NATALE IN PIAZZA

dalle ore 9 alle 19 - presso piazza del Popolo, Montespertoli

Mercatino natalizio e tante altre iniziative come il “Lego day”, il “Selfie point” con Babbo Natale, le storie animate “A mille ce n'è”, l'estrazione della lotteria, le bolle di sapone di Mago Federico e la baby dance di Fata Giulia. Nel pomeriggio panettone, vin brulé e castagne.

sabato 22 dicembre

LE BELLE LETTURE

ore 11 - presso la biblioteca comunale “Ernesto Balducci”, in via Sonnino 1 - Montespertoli

Nell'ambito della rassegna letteraria si terrà l'evento speciale “Gianni Rodari per tutti!”, con Marco Natalucci, Roberto Caccavo, Gaia Nanni, Francesco Giorgi.

sabato 22 e domenica 23 dicembre

ANIMAZIONE NATALIZIA

Giocoleria per bambini per le vie del centro storico del paese.

lunedì 24 e lunedì 31 dicembre

MERCATO SETTIMANALE

domenica 6 gennaio

FESTA DELL'EPIFANIA

presso piazza del Popolo

Epifania con sfilata del Gruppo 900 e della banda della Nuova Filarmonica “A. Bassi”, con spettacolo teatrale per bambini alla Sala Topical.

APERTURE STRAORDINARIE BIBLIOTECA "E. BALDUCCI"

Nel mese di dicembre la biblioteca comunale effettuerà due aperture straordinarie: sabato 8 dicembre dalle ore 15 alle ore 19, solo la sezione ragazzi (con laboratorio su prenotazione); sabato 15 dicembre dalle ore 15 alle ore 19. Entrambe le sezioni (ragazzi e adulti).

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

