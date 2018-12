Piazza Pier Vettori, Xekalos (M5S): "Alcuni tigli saranno abbattuti per motivi ornamentali"

Ogni volta che l’Amministrazione Nardella parla di progetti di riqualificazione ci mettiamo subito in allarme, perché la domanda viene spontanea: quanti alberi abbatteranno questa volta?” afferma Arianna Xekalos, Capogruppo del Movimento 5 Stelle

“Dopo che ad ottobre alcune notizie di stampa riportavano la volontà della Giunta Nardella di realizzare un progetto di restyling di Piazza Pier Vettori, abbiamo fatto subito richiesta di accesso atti ed studiato tutta la documentazione” – segnala Xekalos –“Da questo studio è emerso un dato preoccupante. Il Comune oltre ad abbattere 11 tigli della piazza perché in classe C/D, si legge dal progetto definitivo che, vuole abbattere altri “esemplari per motivi ornamentali”.

Dal momento che i lavori non sono ancora iniziati, c’è tutto il tempo per poterci fermare e capire bene costa stiamo per fare.”

“Nessuno mette in dubbio la necessità di sostituire quegli alberi che negli ultimi 15 anni, se non di più, hanno sofferto di scarsa manutenzione e che oggi si ritrovano quindi ad essere instabili o comunque in condizione di necessaria sostituzione. Quel che ci preoccupa però è la scelta dell’Amministrazione di abbattere e sostituire alberi solo per motivi ornamentali.

Un albero non deve essere “solo” bello, le sue funzioni fondamentali per l’essenza vitale di ognuno di noi sono altre e ben più importanti. Quando si fanno scelte di questo tipo, è di primaria importanza tener conto di queste funzioni, ma a quanto sembra per l’Amministrazione è più importante l’aspetto estetico”

Arianna Xekalos

Portavoce Comunale M5S di Firenze

