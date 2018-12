Babbo Natale prende un caffè a Fornacette e accoglie i bambini

A Fornacette si cominciano a contare le ore che separano dalla manifestazione che darà ufficialmente il via al periodo pre-natalizio. Ecco allora che nel centro della frazione da Sabato 8 Dicembre si respirerà a pieni polmoni un bel clima di festa con mercatini, intrattenimenti per grandi e piccoli e negozi aperti "no–stop" per lo shopping in vista dell'imminente Natale.

Torna infatti il consueto appuntamento con “Un fantastico Natale”, l’evento promosso dal Centro Commerciale Naturale di Fornacette, in collaborazione con il Comune di Calcinaia e le associazioni del territorio.

Davvero ricco il programma di eventi e iniziative che animerà durante l’intera giornata tutto il centro fornacettese. A partire dalle ore 13, il mercatino di arti e mestieri invaderà vie e piazze del paese, con i suoi prodotti artigianali e locali.

Da questo momento in poi prenderanno avvio tutte le varie attività previste per questa intensa giornata di festa come il lancio di palloncini con letterina indirizzata al panciuto e barbuto Babbo lappone, le Stazioni di Babbo Natale e del gusto, le degustazioni di sigari e cioccolata, la possibilità di salire sulla vera slitta di Babbo Natale e le numerose attività pensate per i più piccoli tra cui il Trucca Bimbi, la baby dance e le coinvolgenti animazioni.

Alla festa non faranno mancare il loro apporto le altre associazioni del territorio come Agisco, la Sartoria della Solidarietà, Aiuta Molunga, Pubblica Assistenza e Misericordia di Fornacette, l’Associazione Fotografica e F&F Fornacette and Friend. Per maggiori informazioni è possibile consultare il profilo Facebook degli organizzatori, “Associazioni Commercianti Fornacette”.

Insomma tante occasioni di divertimento e di shopping sfrenato attendono chi desidererà passare un Sabato 8 Dicembre diverso in compagnia degli esercenti del Centro Commercial Naturale di Fornacette. Per la perfetta riuscita della giornata la Polizia Municipale ha emesso un’ordinanza di chiusura del traffico sul tratto della Toscoromagnola che attraversa il paese.

Le misure più significative riguardano l’istituzione del divieto di transito dalle ore 12.00 alle ore 21.00 in via Toscoromagnola dall’intersezione con P.zza Bambini di Sarajevo fino a quella con via della Botte, in via Piave dall'intersezione con via Marconi fino all'intersezione con via Tosco Romagnola e in via Casarosa dall’intersezione con via dell’Argine fino all’intersezione con via Tosco Romagnola. Sarà istituito inoltre il doppio senso di circolazione dalle ore 12.00 alle ore 21.00 in via della Botte dall'intersezione con via Circonvallazione fino all’intersezione con via Tosco Romagnola e in via Casarosa dall’intersezione con via Torino fino all’intersezione con via Firenze.

