Due nuovi cani guida per la Scuola Nazionale, al Ponte la raccolta fondi

“La solidarietà... ci guida!” è il titolo di un'iniziativa di sensibilizzazione e raccolta fondi per acquistare due cani da destinare alla Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi di Scandicci, in programma lunedì 10 dicembre 2018 alle 19,30 a Il Ponte (via IV Novembre 13, Scandicci). Durante la serata intrattenimento musicale a cura di Fabiosbanda e del duo Duranti Elisacci. L'iniziativa è della Misericordia di Lastra a Signa sezione di Scandicci in collaborazione con il Comune di Scandicci, il Social Party e la Scuola Nazionale Cani Guida per Ciechi della Regione Toscana. Prenotazione obbligatoria alla Misericordoia di Lastra a Signa sezione di Scandicci (via Caboto, 55) 055.250021, o all'assessorato alle Politiche sociali 055.7591351.

Tutte le notizie di Scandicci