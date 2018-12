Famiglie al Museo, il Natale 'culturale' di Empoli

Torna l’ormai tradizionale appuntamento con “Famiglie al Museo”, in occasione delle festività natalizie. Il programma per questa fine del 2018 e per il prossimo anno coinvolge, e coinvolgerà, come di consueto, i musei cittadini con visite e attività di laboratorio dedicate ai bambini e ai loro genitori. In particolare il 2019 sarà anche l’occasione per festeggiare i 900 anni dall’incastellamento di Empoli e i 500 anni dalla morte di Leonardo.

Domenica 16 dicembre 2018 alle 16.30 si apriranno le porte del Museo della Collegiata con “Come l’oro la foglia”: un laboratorio in cui, partendo dai fondi oro dei ‘primitivi’ custoditi nel museo si sperimenterà la tecnica della doratura con la foglia d’oro attraverso la realizzazione di un dipinto portatile con cornice dorata da portare a casa.

Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, da farsi entro le 18 del sabato precedente all’incontro allo 0571-76714.

Il costo è di € 15 a famiglia; è previsto un carnet di € 30, comprensivo di tre incontri. Tutti gli incontri sono rivolti a famiglie con bambini dai 5 agli 11 anni.

GLI APPUNTAMENTI IN PROGRAMMA PER L’ANNO 2019

20 gennaio 2019, ore 16.30

Muve Museo del Vetro di Empoli

Intrecci

Dal fiasco impagliato al cestino intrecciato. Piccolo laboratorio pratico, in cui i bambini scopriranno l’antico mestiere della fiascaia e si cimenteranno nella realizzazione di piccoli oggetti con la sala intrecciata.

17 Febbraio 2019, ore 16.30

Casa del Pontormo

La scatola del pittore

Sulle orme del giovane Jacopo, apprendista nella Firenze di primo ‘500, invitiamo i bambini ad allestire la loro piccola scatola del pittore realizzando pennelli e colori con i quali si cimenteranno nella esecuzione di un piccolo dipinto.

17 Marzo 2019, ore 16.30

Casa Busoni

Dal pentagramma al gioco

Visita guidata alla Casa museo di Ferruccio Busoni e attività musical-giocosa negli spazi del Museo del Vetro sulla base delle suggestioni offerte dagli spartiti musicali del musicista empolese.

4 Maggio 2019

Casa del Pontormo, ore 16.30 in occasione del Kid Pass Day

Speciale Leonardo e Pontormo

In occasione della mostra realizzata per i 500 anni della morte di Leonardo da Vinci un appuntamento speciale per conoscere segno, colore e arte dei due grandi protagonisti della pittura del ‘500. Cosa avevano in comune? Quali erano invece le differenze? Lo scopriremo osservando le opere e provando a scomporre e ricomporre quelle più famose.

5 Maggio 2019

Centro Storico di Empoli in occasione del Kid Pass Day dalle 16

EMPOLI in gioco

In occasione dei 900 anni dell’incastellamento di Empoli una speciale caccia al tesoro per le vie cittadine alla scoperta della storia della città. Chi erano i personaggi che hanno cambiato le sorti della città, quali i luoghi più curiosi e misteriosi, che storie raccontano i musei?

