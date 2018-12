Le realtà culturali fiorentine si presentano nella Galleria delle Carrozze

Cultura e volontariato sono protagonisti a Firenze con la IV Settimana delle Associazioni Culturali. Un programma ricco di conferenze, mostre, concerti che rappresenta un’importante vetrina per le realtà del territorio. La settimana è organizzata da Il Centro Associazioni Culturali Fiorentine con il Patrocinio di Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze ed il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e del Cesvot.

Le Associazioni Culturali Fiorentine si riuniscono per il quarto anno alla Galleria delle Carrozze in via Cavour, per informare turisti e cittadini sulle loro attività. L’ingresso agli eventi è gratuito e non richiede prenotazione.

La rassegna è stata aperta il 4 dicembre in Città metropolitana, alla presenza delle Autorità cittadine, con la relazione inaugurale di Paolo Ermini, direttore responsabile del Corriere Fiorentino, dedicata a “Stampa e cultura. La tutela della memoria e le sfide del futuro”. Altra relazione in programma sabato 8 dicembre: quella dell’Onorevole Rosa Maria Di Giorgi su “La cultura ai tempi di internet. Nuove opportunità e qualche preoccupazione”.

Il Centro Associazioni Culturali Fiorentine nasce a Firenze nel 1996, allo scopo di sviluppare e potenziare il coordinamento fra le Associazioni che operano nell’ambito della cultura a Firenze e nel territorio. Da allora svolge un ruolo culturale e sociale importante per la conoscenza e la salvaguardia di un patrimonio di inestimabile valore che appartiene all’intera umanità.

I numerosi appuntamenti affrontano vari aspetti dello sfaccettato e policromo mondo della cultura fiorentina: un momento importante per fare il punto sullo stato dell’arte e per un confronto e uno scambio tra le varie associazioni, scopo precipuo del centro.

Per il programma completo: associazioniculturalifirenze.org

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

Tutte le notizie di Firenze