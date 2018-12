BluVolley alza la testa, vittoria nelle Marche

Dopo 11 set consecutivi persi, la BluVolley ha trovato il coraggio di scrollarsi di dosso paure e incertezze e improvvisamente una squadra che sembrava destinata verso il baratro ha ritrovato grinta, cuore e determinazione, marchio di fabbrica che ha sempre contraddistinto le squadre allenate da coach Torracchi.

Torracchi che ha dovuto rinunciare oltre a Poggi, ancora non al 100%, anche a Sara Donnini, infatti la giovane centrale ha subito un brutto infortunio alla caviglia nella seduta di venerdì. Da inizio stagione questo gruppo ha dovuto affrontare continue avversità, e in un team completamente nuovo è davvero dura trovare nuovi meccanismi da “capire” in partita. Lavoro estremamente duro per le ragazze, difficilissimo per lo staff tecnico. Il 6+1 sceso in campo: Rosso al palleggio, Nesi opposta, Cheli e Degli Innocenti di banda, Zingoni e Bianciardi al centro e Chiti nel ruolo di libero.

Nel primo set la squadra non era concentrata e la Conero Planet Volley ha avuto vita facile chiudendo 25-18.

Nel secondo parziale si lotta punto a punto. Ma ci sono ancora troppi alti e bassi, break e contro-break continui, soprattutto dovuti a una difesa non eccellente e a qualche errore di troppo negli appoggi. Set perso ai vantaggi dopo aver controllato bene il gioco fino agli scambi finali.

E quando tutto sembrava compromesso, la svolta della partita. Coach e staff si sono abbracciati, nello sguardo c'era impresso “dobbiamo vincere” e così è stato. La squadra ha difeso tutto, Rosso ha distribuito bene il gioco: quasi tutte le bocche di fuoco del Quarrata sono andate in doppia cifra e una straordinaria Degli Innocenti ha aggiunto la ciliegina sulla torta chiamata “rimonta impossibile”.

La BluVolley vince senza problemi terzo e quarto parziale e solo nel tie-break soffre un po' il ritorno delle marchigiane, chiudendo il quinto 15-13.

EUROSPED NUMANABLU CONERO PLANET – QUARRATA 2-3 (25-18 27-25 20-25 21-25 13-15)

EUROSPED NUMANABLU CONERO PLANET: Barzetti (L1), Da Col 16, Alessandrini 26, Penna ne, Marcelletti 0, Giuliodori 9, Canonico 15, Bellucci 14, Rapisarda 0, Brutti (L2), Giombini 0, Malatesta ne, Vescovi 0. All. Bacaloni

QUARRATA: Zingoni 3, Baldi 0, Gradi 0, Donnini ne, Chiti (L), Poggi, Cheli 19, Bianciardi 12, Nesi 9, Degli Innocenti 16, Gai, Rosso 2. All. Torrachi Ass. Bettarini

ARBITRI: Villano di Terni e Cruccolini di Perugia



Fonte: Ufficio stampa

