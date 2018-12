Il Comune pubblica tre avvisi per mobilità esterna

Il Comune di Carmignano ha pubblicato tre avvisi per verificare la possibilità di ricoprire, mediante la procedura di mobilità esterna, tre posti a tempo pieno e indeterminato: un geometra (istruttore tecnico) di categoria C; un istruttore amministrativo di categoria C e un istruttore direttivo di vigilanza categoria D.

Le domande, in tutti e tre i casi, dovranno pervenire entro e non oltre mercoledì 16 gennaio 2019.

I dipendenti con contratto a tempo pieno e indeterminato di pari categoria e/o profilo professionale corrispondente a quello ricercato, che sono interessati al trasferimento, possono inoltrare la domanda di partecipazione, che dovrà essere redatta su carta libera e debitamente sottoscritta, esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comune.carmignano@postacert.toscana.it.

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegata una copia del documento d’identità e il curriculum professionale e formativo del candidato, indicante i periodi di servizio prestati presso le pubbliche amministrazioni, le posizioni ricoperte e le mansioni svolte, oltre al percorso di studi del candidato e ogni ulteriore informazione che l’interessato ritenga utile specificare.

La scelta del candidato da assumere sarà fatta da un’apposita commissione sulla base del curriculum presentato e di un colloquio. La data di svolgimento del colloquio sarà comunicata sul sito del Comune nella sezione amministrazione trasparente.

Il bando e il modulo di domanda sono disponibili sul sito del Comune di Carmignano www.comune.carmignano.po.it. Per chiarimenti e informazioni, i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio Personale del Comune di Carmignano chiamando il numero 055 8750214.

Tutte le notizie di Carmignano