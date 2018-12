Sostituzione dei pannelli informativi sull'A11, chiuse le stazioni di Capannori ed Altopascio

Autostrade per l'Italia comunica che sulla A11 Firenze-Pisa nord, per consentire la sostituzione e aggiornamento di pannelli a messaggio variabile programmati in orario notturno, a ridotto flusso di veicoli, saranno chiuse le stazioni di Capannori ed Altopascio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle ore 22:00 di mercoledì 12 alle ore 06:00 di giovedì 13 dicembre, sarà chiusa la stazione di Capannori, in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Luca est;

-dalle ore 22:00 di giovedì 13 alle ore 06:00 di venerdì 14 dicembre, sarà chiusa la stazione di Altopascio, in entrata verso Firenze ed in uscita per chi proviene da Pisa.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione autostradale di Chiesina Uzzanese.

Fonte: Autostrade

Tutte le notizie di Capannori