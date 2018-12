Alla guida con spray paralizzante in auto, arrestato

Un 25enne di origine afghana, è stato arrestato dalla polstrada di Arezzo sul tratto aretino dell'A1 perché è stato trovato alla guida di un'auto di grossa cilindrata con a bordo un flacone di spray paralizzante e 71mila euro in contanti dei quali non ha spiegato la provenienza. Al seguito dell'auto guidata dal 25enne, c'era il fratello 30enne, anch'egli a bordo di un'auto di grossa cilindrata. Accortisi degli agenti, i due hanno iniziato ad avere un'andatura nervosa e a scatti. I poliziotti si sono insospettiti e li hanno scortati fino alla caserma di Battifolle per svolgere controlli approfonditi. Il 25enne è stato arrestato per il possesso abusivo di quello spray. Il denaro è stato sequestrato per scoprirne la provenienza. Il fratello guidava invece l'auto senza patente.

