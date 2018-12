Ceramisti da tutto il mondo a Certaldo per il corso di alta formazione

Si è da poco concluso, al termine di due mesi intensi, l’ultimo corso di ceramica della Scuola Internazionale di Arte Ceramica “La Meridiana”, tenuto dai maestri John Colbeck (Inghilterra) e Franco Rampi (Italia), per otto allievi provenienti da varie parti del mondo.

Un corso di alta formazione rivolto ad un pubblico internazionale come nella tradizione de “La Meridiana”, realtà esistente dal 1981 nelle campagne di Certaldo, che negli anni ha collaborato a più riprese con il Comune di Certaldo per mostre e per la gestione della presenza della East Carolina University .

E a conclusione dello stesso si terrà una esposizione finale nella quale le opere dei maestri saranno a fianco di quelel realizzate dagli allievi. La mostra si terrà giovedì 13 dicembre 2018, dalle ore 17.00 alle ore 20.00 al Castello’s Jazz Bar presso l’albergo il Castello, via della Rena 6, a Certaldo Alto, Ingresso libero. In mostra le opere di Kris Van Balen (Belgio), Sabine Bruch (Germania), Cristina Fagnani (Italia/Svizzera), Leah Gary (USA), Claudia Mastrangelo (Italia), Roxanne B. Thayer (USA), Agostina Weler (Argentina), Barbara Williams (USA/ Grecia).

L’evento sarà presentato dall’assessore Clara Conforti e sottolineato da un intervento musicale di Alfred Kramer.

IL CORSO DE “LA MERIDIANA”

L’acquisizione di eccellenti capacità manuali e tecniche permettono una vera libertà di espressione in tutti gli ambiti artistici. Da questa considerazione è nato un corso intensivo di ceramica della durata di due mesi, ideato e condotto dalla Scuola Internazionale di Arte Ceramica. E’ basato sulla tornitura e sulle le tecniche di decorazione nel ambito della ceramica ad alta temperatura, utilizzando cioè argille quale il grès e la porcellana. Il corso mira a costruire una solida base nella pratica del tornio e nella conoscenza dei materiali e dei processi ceramici.

Per le sue peculiari caratteristiche di corso intensivo con un focus ben definito, riesce ad attrarre studenti da tutto il mondo. Per lo più sono persone adulte che desiderano approfondire le loro conoscenze, oppure che vogliono trasformare la loro passione in professione.

I MAESTRI

John Colbeck ha insegnato a tempo pieno e come esterno in vari corsi universitari inglesi ed è stato direttore del rinomatissimo dipartimento di ceramica della Bath Accademy of Art.

Ha inoltre insegnato in numerosi corsi, partecipato a conferenze e seminari sia in Inghilterra che in Europa. È l'autore di libri importanti come: "Pottery, the Technique of Throwing" (1969), "Pottery, Techniques of Decoration" (1983) (entrambi disponibili presso Classic Reprints di Axner Supplies USA) e "Pottery Materials" (1988). Produce forme levigate in gres e porcellana.

Franco Rampi è nato a Domodossola. Ha iniziato a lavorare come ceramista nel 1981. Dopo un periodo di apprendistato in Inghilterra ed un ciclo di studio in Italia apre il suo studio in Toscana.

Si dedica alla produzione sia di oggetti funzionali in piccole serie che di pezzi unici. Lavora prevalentemente in gres, continuando la sua ricerca personale su argille, ingobbi e forma.

Insegna da dieci anni e da cinque anni collabora con La Meridiana. Continua ad essere assistente di John Colbeck nei corsi di tornitura e nei corsi intensivi di lunga durata.

