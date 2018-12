Tecnologia, musica e scienza: il Diffrazioni Festival a Le Murate

Un momento di incontro, di conoscenza, di festa, di riflessione e di crescita. A Le Murate. Progetti Arte Contemporanea arriva la terza edizione del Diffrazioni Firenze Multimedia Festival, la cui "parte prima" si terrà dal 12 al 16 dicembre (Ingresso libero).

Diffrazioni Festival è reso possibile grazie al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, con il patrocinio del Comune di Firenze e con la collaborazione di MUS. E, Le Murate.Progetti Arte Contemporanea e della New York University.

Un progetto culturale, ideato e diretto dal compositore Alfonso Belfiore, docente del Conservatorio Cherubini, che fonda le proprie basi nella sperimentazione artistica in più ambiti: dal suono alla luce, dalla tecnologia alla scienza. una settimana ricca di eventi che vedrà coinvolti molti artisti di fama internazionale, che porteranno nella cornice fiorentina un accrescimento artistico culturale di grande livello.

In programma tra gli appuntamenti più importanti il concerto inaugurale S.ilk O.n S.kin (mercoledì 12 dicembre ore 21:30) che vedrà il Direttore del Conservatorio Paolo Zampini al flauto e Roberto Neri all'elettronica, oltre alla partecipazione di Elena Tereshchenko (voce recitante) e di Anna Tereshchenko (regia). Durante il concerto saranno eseguiti brani dello stesso Zampini, di Ennio Morricone, Giacinto Scelsi, Mario Davidovsky e Paul Horn.

Tra le installazioni audiovisive visitabili dalle ore 16 alle 23 in tutti i giorni del festival si segnala quella dedicata all'artista Marino Marini, un audiovisivo diretto da Massimo Tarducci con musiche originali di Alfonso Belfiore realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, Fondazione Marino Marini e Toscana Film Commission.

Sempre di Alfonso Belfiore è la composizione e la regia del concerto multimediale The Waste Land (giovedì 14 dicembre ore 21), performance per voce recitante, percussione, fixed media e live electronics. Un poemetto che intere generazioni prenderanno a simbolo di sé. Thomas Stearns Eliot lo concepì durante un viaggio in Provenza stendendolo quasi di getto a Losanna, nel 1920, ma prima di vedere la luce passò sotto le forbici di Ezra Pound che lo resero ancor più enigmatico e allusivo. Si articola in cinque sezioni dove in ognuna sono intersecanti i personaggi e i luoghi delle altre, una costante tensione verso il mito, anzi, la creazione di una vera e propria terra mitica che diventa la somma di ogni mito e di ogni tensione.

Le collaborazioni internazionali

Questa prima parte di Diffrazioni Festival si caratterizza con una polarità incentrata sulle esperienze tecnologiche e artistico musicali guardando verso Astana (Kazakistan) e contemporaneamente verso Teheran (Iran). Negli ultimi due anni si è infatti sviluppato un canale privilegiato con il festival Reza Korourian Award di Teheran, agevolando uno scambio di opere favorendo così la crescita di una conoscenza artistica reciproca. In questa prima parte di Diffrazioni saranno presentate opere di Mehdi Jalali, compositore e direttore artistico del festival nonché direttore di Yarava Music Group e di Amin Khoshsabk, vincitore del festival iraniano. Le opere dei due artisti saranno proposte sabato 15 dicembre a partire dalle 21:30 insieme a quelle di tanti altri compositori e performer.

Fondamentale per questo progetto è stato il contributo della musicista Gelareh Soleimani Lavasani, già vincitrice della prima edizione del festival RKC e dell’Associazione culturale 8 ARTI.

La collaborazione con l'Università Nazionale delle Arti del Kazakistan di Astana ha portato Aiman Mussakhajayeva, violinista di fama internazionale Rettore dell’Università Kazaka e recente ospite del festival Strings City, a commissionare al Maestro Alfonso Belfiore un’opera di visual art interattiva intitolata “I segni dell’arte” eseguita ad Astana il 18 maggio scorso alla presenza del Presidente della Repubblica del Kazakistan, Nursultan Nazarbaev. Un'installazione multimediale e interattiva che sarà riproposta sabato 15 dicembre alle 18 con la proiezione della trasmissione televisiva nazionale andata in onda in Kazakistan.

Il progetto, curato da Belfiore che ha guidato un team di studenti ed ex studenti del dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali, ha consentito al Conservatorio Cherubini di Firenze di conseguire un risultato prestigioso ed è stato accompagnato dalla stipula di un protocollo d'intesa fra l'Università di Astana e lo stesso Cherubini per la realizzazione di futuri progetti comuni in cui saranno coinvolti studenti e docenti di entrambe le istituzioni.

Un Festival, il Diffrazioni, in cui non mancheranno le attività in cui lo spettatore sarà coinvolto in prima persona, molte delle performance necessitano proprio di quest'ultimo per prendere avvio: da un semplice tocco su un ipad allo sfioramento di una sorgente d'acqua, dall’utilizzo di tecnologie legate alla realtà aumentata alla registrazione di dati o rumori raccolti in diretta per poi essere modificati e diventare un flusso musicale.

Gli spazi de Le Murate.Progetti Arte Contemporanea saranno la cornice ideale per accogliere la seconda parte del festival che si terrà dal dal 27 al 31 marzo 2019. Tra i contenuti più importanti che saranno presentati in primavera l'interessante masterclass che, per sei giorni consecutivi, la musicista Esther Lamneck, interprete di fama mondiale di musica contemporanea e tecnologica, realizzerà con un gruppo di musicisti, studenti di altissimo livello, guidandoli a suonare insieme interagendo con strutture elettroniche e visual, componendo così improvvisazioni dove immagini, musica dal vivo e registrata diverranno un tutt'uno.

Le Murate. Progetti Arte Contemporanea, Firenze Orari: dal 12 al 16 dicembre dalle 16:00 alle 23:00 Ingresso libero DIFFRAZIONI/ Firenze Multimedia Festival Sound Ligth Art Technology Neuroscienze Nanotechnology Robotics VIDEOS/CONCERTS/INSTALLATIONS/PRESENTATIONS - III Edizione 12/16 DICEMBRE 2018 27/31 MARZO 2019 Firenze, LE MURATE Progetti Arte Contemporanea Ingresso libero parte prima - 12/16 dicembre 2018 2 installazioni audiovisive 4 workshop 8 multimedia concerts 50 opere multimediali 65 artisti INSTALLAZIONI AUDIOVISIVE Installazione audiovisiva 12/16 dicembre 2018/ ore 16:00/23:00 MARINO MARINI - CAVALIERE MEDITERRANEO Omaggio all’artista durata 25:03 Audiovisivo diretto da Massimo Tarducci Scritto da Manuela Critelli Yari Marcelli, direttore della fotografia Alessio Lavacchi, riprese e montaggio Alessandro Baldinotti, voce narrante Manuela Critelli, voce Egle Marini Massimo Tarducci, voce Marino Marini Alfonso Belfiore, musiche originali Realizzato con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze Fondazione Marino Marini Toscana Film Commission Installazione audiovisiva 12/16 dicembre 2018/ ore 16:00/23:00 STORIE IMPOSSIBILI/PARALLELISMI INUSUALI Giorgio Albiani durata 33:50 Storie di amicizie impossibili In un liceo Zurab l’inguscio Sergey il russo Lasha il georgiano proiezione a ciclo continuo WORKSHOP workshop 13 dicembre 2018/ ore 16:00/17:30 MATTER - VIBRATION – SPACE Materia sonora e arte pubblica a Chongqing Francesco Pellegrino workshop 14 dicembre 2018/ ore 16:00/17:30 AUDITORY DISPLAYS processi di sonificazione e applicazioni artistiche Roberto Neri Gregorio Panerai workshop 15 dicembre 2018/ ore 16:00/17:30 PROGETTAZIONE DI SISTEMI DI ALTOPARLANTI DISTRIBUITI Alberto Gaetti workshop 16 dicembre 2018/ ore 16:00/16:45 One step beyond Alcune riflessioni sulla musica contemporanea Marco Ligabue MULTIMEDIA CONCERTS multimedia concert 12 dicembre 2018/ ore 21:30 S.ilk O.n S.kin concerto inaugurale con Paolo Zampini, flauto Roberto Neri, elettronica con la partecipazione di Elena Tereshchenko, voce recitante Anna Tereshchenko, regia Giacinto Scelsi Pwyll 05:00/ (1954) Mario Davidovsky Synchronism n. 1 05:00/ (1962) Paul Horn Inside 25:00/ (1968) Paolo Zampini S.ilk O.n S.kin 10:00/ (2015) Ennio Morricone Cadenza 10:00/ (1988) multimedia concert 13 dicembre 2018/ ore 18:00 LA TORCIA SCRISSE RAPIDA LA SUA ELLISSE Angelo Marrone, Flaminia Padua, Eugenio Di Fraia OPERA D’ARTI - UN’ORCHESTRA DI PAROLE, VOCI, SUONI 15:00/ performance (2018) performers: Angelo Marrone, Flaminia Padua, Eugenio Di Fraia Nazario Augusto OGNI TEMPO È VESTE DELLA TUA CARNE 08:00/ acousmatic Nicolas Baggi ECO 07:30/ acousmatic Fausto Caricato MIRABILIS FLORESCENTIA 6:15/ acousmatic Edwin Lucchesi SHIBBOLETH 04:56/ acousmatic (2018) Roberto Prezioso I NQUITARUE CACITTANERI DE DUNA DI MELLO 06:24/ acousmatic Francesco Pellegrino MATTER - VIBRATION - SPACE 20:00/ live electronics multimedia concert 13 dicembre 2018/ ore 21:30 RICONOSCEMMO INCREDULI LA SUA VOCE POEMS nella serata, letture di brevi poesie e testi scelti e proposti da Matteo Masi, voce recitante Tommaso Belfiore, chitarra Riccardo Culeddu LA VOLPE 狐 12:15/ video (2018) Giacomo Balli ETERNA FUGGITIVA 06:21/ video (2017) con la collaborazione di Claudio Giusti per la realizzazione del video (disegni di Animazione) Luca Tavanti, Teresa Morandini DAL VENTO, L'ELETTRICITÀ 07:30/ for flute and live electronics (2018) Teresa Morandini, flute Luca Tavanti, live electronics Morgana (Leonardo Guidi) MORGANA 10:00/ video (2018) Niccolò Gonnella FLUX_10 04:32/ video (2018) Andrea Cuccaro NOTTURNO REDI 06:09/ acousmatic (2018) Lorenzo Egidi FORME D'ONDA 03:05/ video (2017) Chen Si (Audio), Wu Ruoheng (Video) DYSTOPIAN 05:20/ video (2018) Armando Vanzi LA GRANDE ONDA 06:04/ video (2018) Elia Taddei L 05:45/ acousmatic (2018) Elia Taddei QUARTA VARIAZIONE 02.30/ acousmatic (2018) Elena Corsini LETTERE DAL FREDDO 08.00/ performance (2018) a piedi nudi, camminando nel ghiaccio Elena Corsini, performer multimedia concert 14 dicembre 2018/ ore 18:00 DAS CABINET DES DR. CALIGARI Andrea Bui DAS CABINET DES DR. CALIGARI 71:21/ videofilm (2017) sonorizzazione di film muto in stile elettroacustico polifonico, per 6 interpreti (Haute-Parleurs) obbligati e basso (Subwoofer) facoltativo proiezione audiovisiva multimedia concert 14 dicembre 2018/ ore 21:30 THE WASTE LAND Alfonso Belfiore THE WASTE LAND 59:00/ performance (nuova edizione 2018) per voce recitante, percussione, fixed media e live electronics musica e regia di Alfonso Belfiore su testo di T. S. Eliot con Massimo Tarducci, performer e voce recitante Emma Tarducci, performer e voce recitante Niccolò Crulli, percussione Luca Tavanti, live electronics voci fuori campo: Beatrice Bertini, Antonella Fabbrani, Giuliana Giurlani, Simonetta Pardini (voce cantante), Massimo Tarducci, Beatrice Visibelli con la partecipazione di Caterina Bueno introduzione di Andrea Bigalli produzione nuova edizione: Segni Digitali/ Lab. per la produzione multimediale Conservatorio di Musica “L. Cherubini”, Firenze Istituto Internazionale Arte e Tecnologia Associazione Culturale Terzaprattica multimedia concert 15 dicembre 2018/ ore 18:00 ASTANA - I SEGNI DELL’ARTE Alfonso Belfiore ASTANA - I SEGNI DELL’ARTE installazione multimediale interattiva - visual art work su invito di Aiman Mussakhajayeva, National Artist of the Republic of Kazakhstan, Rector of Kazakh National University of Arts, per il 20° anniversario della fondazione dell’Università Nazionale delle Arti di Astana Astana Kazakhstan Auditorium, Concert Hall Building concerto del 18 maggio 2018 con il Presidente della Repubblica del Kazakistan Nursultan Nazarbaev proiezione della trasmissione televisiva nazionale per il Kazakistan Progetto e realizzazione artistica di Alfonso Belfiore Team per la produzione dei contenuti e lo sviluppo dei software a Firenze: Yerzhan Tazhimbetov, Iacopo Rachlik, Luca Mauceri, Elia Taddei, Zeno Taddei, Jacopo Paolini, Tommaso Mazzei, Massimo D’Amato, Lorenzo Ballerini, Nicolas Baggi Team per la cura e la proiezione dell’opera ad Astana: Yerzhan Tazhimbetov, Iacopo Rachlik, Luca Mauceri, Elia Taddei, Zeno Taddei, Jacopo Paolini, Tommaso Mazzei, Massimo D’Amato Conservatorio di Musica Luigi Cherubini – Firenze Segni Digitali/Lab. Per la prod. Multimediale Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali multimedia concert 15 dicembre 2018/ ore 21:30 LASCIAMMO LA CITTÀ E CI INCAMMINAMMO POEMS nella serata, letture di brevi poesie e testi scelti e proposti da Matteo Masi, voce recitante Tommaso Belfiore, chitarra Serena Conese VERSONUOVETERRE 02:58/ video (2018) Gelareh Soleimani Lavasani SOFFIO NELLA TEMPESTA 04:10/ acousmatic (2018) Carlotta Ferrari VENUS 04:15/ video (2018) Mehdi Jalali UNTARGETED DISPLACEMENT 06:00/ acousmatic (2018) Luca Tavanti, Teresa Morandini RITMO VITALE 10:00/ performance for flute and live electronics (2018) Teresa Morandini (flute), Silvia Pontecorvi (performer), Luca Tavanti (live electronics) Chen Xiaotong RIFLESSIONE 06:25/ acousmatic (2018) Rosa Maria Sarri, Monica Ferreira INDYA 06:44/ video (2018) Angelo Marrone TIMESLAPS – L’ARCHITETTURA DEL TEMPO 04:00/ video (2018) Giacomo Balli 29 D 12 H 44 min 3 sec 07:30/ video (2018) Amin Khoshsabk CAMOUFLAGE 09:00/ acousmatic (2018) first prize RKC 2018 Jacopo Paolini, Tommaso Mazzei ONdata_ flussi sonori 07:00/ performance (2018) Angela Ianní, coreografia e danza Carlotta Ferrari ANIMA NUDA 05:00/ performance (2018) Non è solo il corpo che viene denudato: con esso anche l’anima... Carlotta Ferrari, performer multimedia concert 16 dicembre 2018/ ore 18:00 ARRIVAMMO ALL’ESTREMA FRONTIERA Lorenzo Ballerini RELAZIONI DIGITALI, GESTO E PERFORMANCE CON LE NUOVE TECNOLOGIE discussione della Tesi per il conseguimento del Diploma di Secondo Livello Biennio Specialistico in Musica e Nuove Tecnologie Conservatorio di Musica “L. Cherubini” di Firenze Commissione: Giovanni Pucciarmati, Vicedirettore, delegato dal Direttore, presidente di Commissione Alfonso Belfiore, relatore Marco Ligabue, commissario Roberto Neri, commissario Alberto Gaetti, commissario Lorenzo Ballerini RELAZIONI DIGITALI 15:00/ performance audiovisiva con live electronics con Lorenzo Ballerini Alberto Maria Gatti Massimo D’amato Andrea Bui/ Vanessa Trippi [OCCURRENT RECURRENCES] (RICORSI OCCASIONALI) 15:00/ (2018) performers Andrea Bui Vanessa Trippi Davide Martiello 5 VARIAZIONI SUL TEMA DELLA FOLLIA DI SPAGNA 08:00/ (2018) per chitarra acustica e Live electronics Davide Martiello, chitarra e live electronics Suite-Ω “WATERWORLD” 15:00/ per strumenti vari e live electronics (2018) performers Lorenzo Ballerini, Regia del Suono, Live Electronics Andrea Bui, Buchla Synth, Electronic Percussion Massimo D’Amato, Live Visual, Live Electronics Alberto Gatti, Regia del Suono, Live Electronics Davide Martiello, Chitarra Elettrica, Live Electronics





