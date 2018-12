Cento gare in un giorno, ecco il Torneo di Natale a Pietrasanta

Cento partite di calcio in ventiquattro ore: sabato 22 dicembre Pietrasanta scende in campo col Torneo di Natale. Sporting Pietrasanta 1909, col patrocinio del Comune, organizza il trofeo per le squadre giovanili locali e non solo. Si parte alle 9.30 e si va avanti con cento partite.

Tra i team iscritti che arriveranno in città il prossimo sabato 22 dicembre per il trofeo ci saranno anche i settori giovanili di squadre professionistiche come Empoli, Fiorentina e Pisa. Presenti tutte o quasi le realtà dilettantistiche locali.. Il torneo è riservato ai baby calciatori nati nel 2010, 2011 e 2012.

