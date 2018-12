La città dei bambini, aspettando Natale: a teatro impossibile non divertirsi

Dopo il successo del Festival La città dei bambini, la Città del Teatro ha pensato ad una formula simile, in zona pre natalizia per invitare bambine e bambini di Cascina e dintorni a impossessarsi ancora una volta degli ampi spazi del teatro. La Città dei Bambini…aspettando Natale , dal 13 al 16 dicembre dalle ore 16 alle 19, è un progetto pensato dalla Fondazione per offrire attività laboratoriali e didattiche attraverso il gioco e le tecniche teatrali, rivolto a bambini tra 0 e 6 anni, integrando l’orario scolastico con l’offerta formativa pomeridiana.

Nella Città dei bambini saranno protagonisti i piccoli e i loro accompagnatori, questa volta senza la programmazione di spettacoli, bensì attraverso un coinvolgimento di tipo attivo e pratico in laboratori, videoinstallazioni, costruzioni, musica e proiezioni. Grazie alla collaborazione con Alfea Cinematografica, Associazione Mani Attive, Associazione B: Kind/Science & Co, Associazione Il primo Abbraccio Fit Asd saranno diversi i percorsi da seguire dal giovedì alla domenica.

Si comincia il 13 dicembre alle ore 16 con l’inaugurazione della videoinstallazione Christmas Experience a cura di Alessandro Vangi, un’esperienza collettiva ludico/artistica che prevede la realizzazione da parte dei bimbi di grandi disegni digitali ispirati al Natale. Attraverso l'uso di Ipad, ogni piccolo visitatore può realizzare la propria opera e vederla proiettata su ampi fondali; tutte le opere digitali prodotte andranno a comporre un unico quadro a tema natalizio che colorerà l’atmosfera della sala Ridotto. A seguire la proiezione del film di animazione La Strega Rossella e Bastoncino di Julia Donalson e Axel Scheffler, che trasformerà temporaneamente la Sala Piccola del Teatro in un cinema.

Come nella scorsa edizione ogni giorno sarà allestito l’Atelier Il teatro lo faccio io con il teatrino nel foyer per invitare i bambini a essere “in scena” con travestimenti e storie, suggerite e guidate dalle operatrici e animatrici coinvolte dalla Fondazione. CI sarà anche la possibilità di curiosare e partecipare al laboratorio teatrale da 3 a a 6 anni C’era una volta là dalle parti di chissà, tenuto da Mariagrazia Bertino, incentrato sulle storie che diventano teatro, che si svolge ogni due mercoledì alla Città del Teatro e per cui le iscrizioni sono ancora aperte anche per gennaio 2019.

L’altro spazio che ritorna sarà quello di Arts & Crafts , che sotto Natale diventerà laboratorio di costruzioni per l’allestimento natalizio che arrederà gli spazi della Città del Teatro. Il progetto è curato da Cristian Biasci con la collaborazione di Claudia Castriotta e vede la realizzazione di sei abeti costruiti in legno con predisposizione per appendere gli addobbi costruiti dai bambini nel laboratorio, una grande cornice con orso per permettere ai bambini di lasciare letterine a Babbo Natale .

Sarà un’occasione speciale anche quella con Mani Attive, ospite della Città dei bambini per far creare oggetti e addobbi colorati per il Natale nelle case di ognuno dei partecipanti, grandi e piccini.

Non mancherà la musica in questi tre giorni di festa, grazie al Concerto piccolo, musica d’ambiente per bambini e famiglie e al laboratorio Concerti di Visioni: l’ascolto e lo sguardo del bambino.

La Città dei bambini…aspettando Natale propone questa volta anche un’esperienza didattica di esplorazione della Luna, con la collaborazione dell’associazione scientifica B: Kind/Science & Co, sabato 15 dicembre dalle ore 16 alle 18 . Un viaggio piccolo piccolo, che comincia alzando il naso all’insù in un cielo pieno di stelle e finisce con un bicchiere di Luna.

Gira la Luna è un percorso laboratoriale in cui ripercorrendo il viaggio che la Luna compie attorno a noi da milioni di anni, scopriremo alcune delle caratteristiche più affascinanti del nostro satellite, muta forma, luminoso, incantevole. Al termine dell’esplorazione i partecipanti costruiranno un divertente calendario lunare che potranno tenere come ricordo.

Tutti gli appuntamenti dal 13 al 16 dicembre sono a ingresso libero con prenotazione scrivendo a prenotazioni@lacittadelteatro.it e telefonando al tel. 345.8212494

Il 16 dicembre ore 16 e ore 18, per tutti i bambini che avranno partecipato alle iniziative del festival nei è stato pensato un biglietto promozionale a 5 euro, per i genitori a 6,50 per assistere al debutto de L’Uomo di Ferro da una favola dei fratelli Grimm dove l’attore-narratore, solo in scena , ci racconta il percorso iniziatico di un bambino che diventerà un uomo. Lo spettacolo nella rassegna Domenica a Teatro è una coproduzione Fondazione Sipario Toscana onlus e i francesi Théâtre du Phare.

LA CITTA’ DEL TEATRO – Via Tosco Romagnola 656 , Cascina (Pisa)

www.lacittadelteatro.it

