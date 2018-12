Maleodoranze provenienti dall'impianto Waste Recycling a Ospedaletto

Nel corso del mese di novembre 2018 sono pervenuti, al Dipartimento ARPAT di Pisa, numerosi esposti dalla zona industriale di Ospedaletto per intense e frequenti maleodoranze provenienti dall'azienda Waste Recycling (ex Teseco).

I tecnici ARPAT hanno effettuato vari sopralluoghi presso il suddetto impianto rilevando alcune criticità che hanno portato all'individuazione di possibili azioni di miglioramento al fine di mitigare le emissioni odorigene.

Alcuni interventi sono già stati attuati e altri sono in corso di attuazione da parte dell'Azienda, che finora si è dimostrata collaborativa.

Tali attività riguardano:

- è stata effettuata, di iniziativa della ditta, la piantumazione di numerosi alberi, alti almento 4 metri, riportati di fronte al versante occidentale dell'installazione; Portelloni di accesso - implementazione di una logica di funzionamento dei portelloni di accesso ai capannoni, baie nuove e vecchie, lato nord, contenenti rifiuti potenzialmente odorigeni, in modo da impedire la possibilità di apertura contemporanea di 2 portelloni, scongiurando così l'insorgere di una corrente d'aria diretta all'esterno. Questa modifica è stata introdotta in questo ultimo periodo;

- implementazione di una logica di funzionamento dei portelloni di accesso ai capannoni, baie nuove e vecchie, lato nord, contenenti rifiuti potenzialmente odorigeni, in modo da impedire la possibilità di apertura contemporanea di 2 portelloni, scongiurando così l'insorgere di una corrente d'aria diretta all'esterno. Questa modifica è stata introdotta in questo ultimo periodo; Copertura del tetto porzione nord fabbricato - a seguito dell'intenso episodio di maltempo di fine ottobre 2018, alcune lastre di plastica ondulata di copertura del tetto, in corrispondenza della baia n°5 di stoccaggio dei fanghi inertizzati, furono spostate dal forte vento, creando un'apertura di circa 5 mq. In conseguenza di ciò, in quel periodo, ogni qualvolta i portoni di tale fabbricato venivano aperti, al fine di fare entrare/uscire i camion nel/dal capannone, si determinava la fuoriuscita di emissioni odorigene a seguito dell'effetto camino. La Ditta, accortasi di tale evento il 29 ottobre, ha provveduto al ripristino della copertura in data 7 novembre.

ARPAT ha sottoposto, all'attenzione della Regione Toscana, una valutazione per l'eventuale adeguamento dell'attuale copertura delle sezioni dell'impianto di trattamento biologico dei rifiuti liquidi, poiché la stessa non consente, al momento, una tenuta sufficiente e per questo potrebbe dar luogo ad emissioni diffuse.