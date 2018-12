Cosap, Confcommercio e Confesercenti: "Finalmente segnali di attenzione alle imprese"

“Finalmente arrivano dal Comune di Sesto Fiorentino segnali importanti di attenzione nei confronti delle imprese del terziario”.

È il commento a caldo espresso dalle associazioni Confcommercio e Confesercenti all’uscita dall’incontro in cui il sindaco Lorenzo Falchi ha confermato l’intenzione della sua Giunta di eliminare la tassa sull’ombra e di ridurre del 50% (90% nel caso di prima installazione) la tassa per l’occupazione del suolo pubblico dei dehors. Due provvedimenti che vengono a sanare la frattura nata nelle settimane scorse tra Amministrazione e associazioni di categoria, che lamentavano uno scarso interesse nei confronti del sistema imprenditoriale locale e avevano portato in Comune un documento ricco di osservazioni e proposte.

“Siamo soddisfatti dell’esito di questo incontro”, ribadiscono in una nota congiunta il referente di zona della Confcommercio Luciano Salani e il presidente della Confesercenti sestese Alessandro Baldi, “la riduzione della Cosap sui dehors di fatto riconosce il fatto che bar e ristoranti, allestendo fuori tavolini e sedie, non si limitano solo a pensare ai loro affari, ma rendono servizio a tutta la città, perché l’abbelliscono e la rendono più accogliente. Per quanto riguarda poi la tassa sull’ombra, eliminarla era doveroso, dopo anni di discussioni: si tratta infatti di un balzello davvero odioso, che colpisce i negozi che con una tenda o insegne proiettano ombra sul marciapiede. Trattarli alla stregua di chi occupa suolo pubblico era assurdo. Bene ha fatto la Giunta Falchi a ristabilire le cose”.

Buone notizie anche per gli ambulanti: “il Comune si è impegnato ad accogliere la richiesta di Fiva e Anva, le due associazioni che rappresentano i venditori su area pubblica all’interno di Confcommercio e Confesercenti, per la rimodulazione dei termini di pagamento del canone Cosap”.

A preoccupare ancora Confcommercio e Confesercenti c’è però l’incertezza sulla Tari: “non ci sono ancora i dati sulle tariffe che saranno applicate, per cui è difficile stabilire l’impatto che avranno sui bilanci aziendali. Per fortuna il Comune ha promesso di aprire nel 2019 un tavolo di confronto per discutere proprio di questo, così potremo monitorare la situazione e riportare subito eventuali disagi”.

Sarà inoltre aperto un tavolo di confronto sulla tassa di soggiorno: “dal momento che i proventi di questa tassa derivano dalle strutture ricettive che rappresentiamo, vogliamo la sicurezza che siano reinvestiti dal Comune per valorizzare e far crescere il comparto turistico. I benefici saranno più evidenti per tutti, anche sotto il profilo occupazionale”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino