Giunti lanciato per il bis sotto il segno del Pd: "Aperto anche a società civile e altri partiti"

Si è svolta ieri, mercoledì 12 dicembre, presso la sede della Pubblica assistenza di Limite, l’assemblea comunale del partito democratico di Capraia e Limite sull’Arno con un ordine del giorno molto importante: la ricandidatura a sindaco di Alessandro Giunti alle elezioni comunali del 2019.

Gabriele Paci, segretario del Pd cittadino, nel proporre la candidatura di Giunti, ha detto:

“Alessandro, affiancato dalla sua giunta, ha fatto in questi anni un lavoro importante e con passione e dedizione ha raggiunto molti degli obiettivi del programma elettorale del 2014”.

Visibilmente emozionato Giunti ha ringraziato il segretario e ha dichiarato, in primo luogo, la volontà di candidarsi sotto il simbolo del Partito democratico: “Nel solco del percorso iniziato cinque anni fa e proseguito in questo periodo di tempo sempre all’interno del partito, mi è sembrato naturale e corretto mettere a disposizione la mia candidatura nel Pd. Non si tratta però una candidatura chiusa, anzi è aperta alla società civile e agli altri partiti che si riconoscono nei nostri valori e hanno intenzione di compiere un percorso comune”.

L’attenzione si è poi spostata su quanto fatto nel corso del mandato, “Ci siamo impegnanti molto-afferma il sindaco- sulle manutenzioni, la valorizzazione degli itinerari storici, come ad esempio il percorso etrusco che attraversa Montereggi o la villa romana dell’oratorio, l’investimento sulla didattica e sugli edifici scolastici, senza dimenticare la rivitalizzazione della comunità alla riscoperta delle radici storiche, basti pensare ai palii. Per questo, devo ringraziare i consiglieri comunali, i dipendenti del Comune, gli assessori, compagni di viaggio fondamentali a cui chiedo ufficialmente di poter continuare a lavorare insieme in caso di esito positivo delle elezioni”.

“La ricandidatura- ha concluso Giunti -la interpreto come la possibilità di poter concludere i progetti su cui stiamo lavorando, dalle infrastrutture, al recupero della ex palestra dei Canottieri, all’ex cinema- casa del fascio e altri interventi. Iniziamo da subito la campagna elettorale, condividendo le esigenze e i bisogni dei cittadini e costruendo il programma assieme a loro”

“Faremo iniziative per coinvolgere più persone possibile- conclude Paci- già a gennaio avremo un calendario dettagliato dei nostri incontri.”

Fonte: Pd Empolese Valdelsa

