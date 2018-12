Creazioni Imola apre un nuovo negozio a Empoli: quasi un secolo di passione e competenza

Non c'è momento più solenne del matrimonio, con il bacio di rito e lo scambio delle fedi. A Empoli l'attenzione per il momento delle nozze è altissima grazie al lavoro quasi centennale dell'Atelier Creazioni Imola. Il lavoro di Imola Ballerini iniziò nel lontano 1922 e nel 2018, per la precisione domenica 16 dicembre, si aggiunge un'altra tappa fondamentale.

Dalle 17.30 in via Carrucci, 173 sarà aperto il nuovo negozio di Creazioni Imola, con particolare attenzione allo sposo. Sì perché se per lungo tempo l'atelier si è occupato di vestire la sposa, da metà anni Novanta ha aperto anche all'uomo e agli abiti da cerimonia, diventando un punto di riferimento per l'Empolese Valdelsa e non solo.

Silvia Marescalchi è la titolare di Creazioni Imola e porta avanti un lavoro lungo e tutto al femminile. Imola Ballerini avviò l'attività in centro nel primo Dopoguerra, per poi passare il tutto negli anni Sessanta nelle mani di Franca, moglie del nipote e madre di Silvia. Proprio Franca è ancora al lavoro per sposo, sposa e abiti da cerimonia nei locali di via Zandonai, a ridosso della Tosco Romagnola.

"Mia figlia Giorgia è la quarta generazione di lavoratori dopo me, mia mamma Franca e sua zia acquisita Imola Ballerini. L'amore e la passione che ci legano a livello familiare a questo lavoro viene vista e apprezzata dai clienti. Addirittura c'è chi ci dice 'Dispiace sposarsi una volta sola e non venire più da voi'" afferma Silvia Marescalchi ai microfoni di Radio Lady 97.7, all'interno di Buongiorno Lady condotto da Cristina Ferniani.

Come sono cambiati i gusti delle future spose nel corso degli anni? "C'è una moda da sempre nel mondo di questi abiti", dice Marescalchi, "comunque è qualcosa che parte dal cuore, come dico sempre alle ragazze. Bisogna innamorarsi dell'abito da sposa, è quello che deve scattare, deve dare felicità". E invece cosa cerca lo sposo? "Anche lui cerca l'abito che lo rispecchi, sia che voglia qualcosa di elegante o più intraprendente". Infine, la cerimonia: "L'abito lungo va per la maggiore, ma per la primavera va molto il tailleur. Chi accompagna i figli all'altare vuole sentirsi se stesso".

Quindi appuntamento a domenica 16 dicembre, con tanti ospiti - pure istituzionali - e tante storie. Creazioni Imola, intanto, può essere consultato sia sulla pagina Facebook sia sul sito ufficiale.



