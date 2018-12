Ex Cinema Moderno, le sale dal primo piano saranno a disposizione per associazioni

Lunedì 10 dicembre la giunta comunale di Quarrata ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione dei locali ancora non recuperati dell’Ex Cinema Moderno: sei sale al primo piano e altri locali di servizio saranno messi a disposizione della comunità per riunioni, incontri, attività di enti e associazioni, servizi di natura collettiva e sociale. L’intervento andrà a completare l’intero recupero del fabbricato che originariamente ospitava il Cinema Moderno, acquistato dall’Amministrazione comunale nel luglio 2015; infatti, nell’ambito di un importante intervento di riqualificazione del centro cittadino previsto dal Piano integrato di sviluppo urbano sostenibile (Piuss), il Comune di Quarrata tra il 2015 e il 2016 ha demolito la struttura che ospitava la sala cinematografica per restituire l’area a verde pubblico. La demolizione non ha però interessato gli altri locali posti al primo piano dell'immobile che ospita al piano terra il Bar Moderno, ai quali si accede con ingresso autonomo da piazza Risorgimento. Si tratta, in particolare, di sei sale e di altri locali adibiti a servizi igienici, disimpegni e locali di servizio.

“Con questo intervento – spiega il sindaco Marco Mazzanti – vogliamo completare la riqualificazione dell’immobile ed offrire alla città nuovi spazi per riunioni, incontri, assemblee, che potranno essere utilizzati non soltanto dal Comune, ma anche dagli enti e dalle associazioni che ne vorranno fare richiesta”.

L’importo dei lavori previsto è di circa 255.000 euro, di cui circa 185.000 euro finanziati dalla Regione Toscana ed il resto a carico del bilancio comunale. Con l’approvazione in giunta del progetto esecutivo si è completata la fase di progettazione dell’intervento e dovrà adesso iniziare l’iter tecnico per lo svolgimento delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori. L’inizio dei lavori è previsto entro la fine della primavera 2019 e la conclusione entro la fine del 2019. Gli spazi potranno così essere disponibili a partire dai primi mesi del 2020.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa

