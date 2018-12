F-light 'accende' di luci in Palazzo Medici Riccardi

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, Firenze si è "accesa" con “F-Light”: il Firenze Light Festival che per un mese, fino al 6 gennaio 2019, riveste di una nuova luce i monumenti e le piazze della città. Il festival, promosso dal Comune di Firenze e organizzato da Mus.e, con la direzione artistica di Sergio Risaliti, quest’anno nasce all’insegna della genialità di Leonardo da Vinci, di cui si celebreranno nel 2019 i cinquecento anni dalla morte.

Coinvolto anche Palazzo Medici Riccardi, sede della Città Metropolitana di Firenze: dopo la nuova illuminazione permanente della facciata esterna su Via Cavour, realizzata da SilfiSpa e inaugurata a novembre, durante il Festival ha preso vita anche il 'Giardino Mediceo': grazie a Isia e MbVision una delle pareti del cortile è diventata una tela di proiezione che ospita il lavoro di giovani creativi e designer impegnati in un confronto con alcune tematiche leonardiane. Anche il Cortile di Michelozzo prende vita grazie a una illuminazione cromatica che ne valorizza le eleganti linee rinascimentali.

Percorsi a lume di torcia. E’ difficile immaginare le intensità di luci e di tenebre cui i fiorentini erano usi nel Rinascimento: la sera e la notte gran parte delle vie era buia e anche le dimore private vivevano della luce di candele, lucerne e lampade. Anche in un palazzo importante come quello della famiglia Medici mantenere la luce nelle scure sere invernali non era semplice e poteva assumere un senso quasi magico e spettacolare, investendo spazi, dipinti e sculture di una nuova vita. I percorsi a lume di torcia saranno l’occasione per attraversare gli stessi ambienti e osservare le stesse opere con uno sguardo assolutamente inedito.

Per chi: per famiglie con bambini 8-12 anni (h19), per giovani e adulti (h20.30)

Quando: 14 dicembre e 4 gennaio h, 19 e h20.30

Durata: 1h15’

Costi: gratuito per i minori di 18 anni, guide turistiche e interpreti, disabili e accompagnatori, membri Icom, Icomos e Iccrom - €6,00 per le i giovani in età compresa tra 18-25 anni - €10,00 per i maggiori di 25 anni + €2,00 (residenti Città Metropolitana) - €4,00 (non residenti Città Metropolitana) - è incluso l’ingresso alla mostra temporanea 'Banksy. This is not a photo opportunity'.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze